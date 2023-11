Xuxa figura em ranking das 100 mulheres mais sensuais

A atriz e apresentadora Xuxa Meneghel, de 60 anos, entrou na lista das 100 mulheres mais sensuais do mundo. A apresentadora ocupa a 22ª colocação, ficando à frente de outras musas como Lívia Andrade, Grazi Massafera e Gisele Bündchen.

“Falar a palavra 'sucesso' junto com o nome Xuxa é tão habitual como respirar. A rainha teve um ano e tanto! Sessentou, teve uma série documental polêmica sobre sua vida e carreira, teve show em cruzeiro exibido ao vivo no Multishow, capas e capas de revista. Nada diferente na vida de um dos maiores ícones de nossa vida”, dizia a legenda da postagem.

Xuxa aparece na tradicional lista das mais sensuais, que era promovida pela extinta revista Vip, que existiu até 2018. Nos últimos anos, Iza, Paolla Oliveira e Anitta estiveram no topo da lista. Agora, os nomes estão sendo divulgados pelo perfil Clube da Vip, no Instagram, e a mais sexy do ano deve ser anunciada nos próximos dias.

No ano passado, a loira também estava presente na lista, ocupando a 33ª colocação.