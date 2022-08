Xuxa volta à interpretação após 13 anos

Aos 59 anos, Xuxa acertou novos projetos com plataformas de streaming, inclusive, para participar de uma série de ficção que o Globoplay desenvolve com base em sua vida.

“Eu tenho lido as coisas que elas me mandam. Dani, a diretora, é argentina e mora em Los Angeles, nos Estados Unidos. As outras são de São Paulo. O próximo passo é ver quem vai fazer os papéis A, B, C e D… Mas acho que (a série) deve sair só em 2024”, disse a apresentadora.

Enquanto isso, a loira se dedica à gravação de uma produção para a Disney, "Tarã", que marca sua volta à interpretação após 13 anos. “Eu não interpreto nada. Eu brinco (risos). Sou a única pessoa que não canta nos próprios discos, não atua nos filmes e bateu os recordes que todo mundo já sabe. Acho que com essa série eu vou chegar a lugares que, se eu não atuasse, não chegaria: falando da natureza, do cuidado com o ambiente. A plataforma tem me dado oportunidade de apresentar uma mensagem bacana, de falar sobre tudo o que tem em volta da gente... Na história, eu sou uma personagem que faz parte de uma tribo antiga. A Clã das Nuvens é inspirada em povos que viveram no Peru, havia pessoas brancas (loiras e ruivas)”, contou.