Yanna Lavigne reflete sobre maternidade: ‘Não menospreze nosso esforço’

A atriz Yanna Lavigne usou as redes sociais para refletir sobre maternidade. Ela é mãe de Madadela, de 5 anos, e Amélia, que vai completar um ano, frutos do relacionamento com o também ator, Bruno Gissoni.



“Se permitir ficar sozinha com toda a rede de apoio necessária não é luxo. Não estranhe uma mãe sem seu parceiro, não julgue a mãe solo, ou em todas suas condições, não desvalorize o empoderamento tão desejado, tão difícil de conquistar. Não menospreze nosso esforço diário, nem negligencie nossas decisões. Sinto que a maternidade é um trabalho invisível, um mix de muito afeto com crise de entender quem estamos nos tornando”, disse a artista, de 33 anos, que é natural de Osasco (SP), mas atualmente mora no Rio de Janeiro (RJ).



“Antes de julgar uma mulher por puro sexismo, tente inverter os papéis. Se fosse um homem tomando as mesmas atitudes você apontaria tantas falácias?”, refletiu. O último trabalho de Yanna na TV foi na novela "O Sétimo Guardião" (TV Globo), em 2019.