Yasmin Brunet faz festão de aniversário em hotel de luxo

Na noite da última terça-feira (11), Yasmin Brunet celebrou a chegada de seu aniversário em grande estilo no ‘Baile da Sereia’, uma festa organizada pela própria modelo em um hotel luxuoso em São Paulo. Rodeada por diversas celebridades e com uma decoração inspirada no fundo do mar, a beldade comemorou a chegada de seus 36 anos.



Através das redes sociais, Yasmin compartilhou detalhes dos preparativos do evento. Ela revelou a luxuosa decoração, que incluía um teto personalizado para imitar o oceano, além de iluminação especialmente criada para a ocasião e personalizada com desenhos de sereia.



A festa teve um sistema de segurança especial para evitar penetras, com o QR code de acesso sendo. Depois de pronta, Yasmin arrancou o fôlego dos seguidores ao exibir sua produção no maior estilo sereia. Com os cabelos loiros, longos e uma maquiagem natural, a musa apostou em um vestido branco bem justo e com detalhes transparentes como seu primeiro look. Durante a festa, ela trocou para um modelo preto.