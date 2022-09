Zendaya faz história ao conquistar Emmy

Zendaya foi ao seu Instagram celebrar a vitória no prêmio Emmy 2022, cuja premiação ocorreu nesta semana.

A atriz, que ganhou seu segundo Emmy pela atuação na série "Euphoria", da HBO, apareceu em uma foto sentada no meio da rua segurando o prêmio. Numa segunda imagem, ele apareceu na sala de imprensa logo após ter sido premiada. Além de atuar, a namorada do ator Tom Holland ("Homem-Aranha"), também, é produtora da série.

Ela venceu na categoria “Melhor Atriz em Série de Drama” e fez história por ser a primeira atriz negra a vencer duas vezes nessa categoria, além de ser a mais jovem duas vezes vencedora da premiação em qualquer categoria, aos 26 anos. “Quando seus pés doem mas você tem muito pelo que sorrir. Ainda absolutamente radiante, obrigada do fundo do meu coração”, escreveu ela na legenda da publicação. A jovem precisou desbancar grandes nomes para levar a estatueta para casa, como Melanie Lynskey ("Yellowjackets"), Laura Linney ("Ozark"), Reese Witherspoon ("The Morning Show") e a dupla de Killing Eve Jodie Comer e Sandra Oh.