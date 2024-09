"Árvore da Vida" anuncia atendimento psicológico gratuito e em horário estendido, em Goiânia

Somente 5,1% dos brasileiros fazem tratamento com psicoterapia, uma indicação geralmente adotada como terapia primária para lidar com questões de saúde mental. É o que mostram os resultados de uma nova pesquisa feita pelo Instituto Cactus, entidade filantrópica ligada à promoção do bem-estar psíquico, junto à AtlasIntel, empresa especializada em pesquisas e dados.

Esta realidade pode contribuir para uma outra triste constatação. Cerca de 44 pessoas tiraram a própria vida, por dia, no país no ano passado, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma organização não governamental e sem fins lucrativos que é referência no setor. Foram quase dois casos por hora.

Com o intuito de evitar esses números, a campanha Setembro Amarelo ganha cada vez mais importância no País e, neste ano, com o lema “Se precisar, peça ajuda!”, diversas ações já estão sendo desenvolvidas. Neste sentido, o Shopping Estação Goiânia lançou sua campanha para propagar uma informação relevante: a possibilidade de se fazer atendimento terapêutico de forma gratuita e fora do horário comercial através do Serviço Escola de Psicologia (SEP), do Centro Universitário Estácio Goiás, que funciona dentro do centro de compras.

Para anunciar o serviço, que continua sendo oferecido pela universidade ao longo do ano, o shopping criou a Árvore da Vida, uma instalação artística com flores amarelas e mensagens positivas e incentivadoras em cartões pendurados que podem ser retirados pelos frequentadores.

“Ações como essas são importantes para que as pessoas deixem de ter o estigma de que o acompanhamento psicológico é algo fora de alcance. É importante procurar ajuda, pois não pode minimizar os sentimentos. O propósito do shopping é justamente dar um caminho para quem precisa de ajuda”, diz o Head de Marketing do Estação Goiânia, Rayam Saraiva.

Importância da terapia

Segundo especialistas, o processo terapêutico é uma das principais vias de tratamento do adoecimento psíquico, pois possibilita que o sujeito possa compreender e elaborar os diversos fatores que o levaram ao estado de sofrimento e adoecimento. Por essa via pode-se produzir novos sentidos e significados para a existência.

O SEP realiza atendimentos psicológicos gratuitos em horário estendido, visando atender especialmente o trabalhador logo após o fim do expediente. As sessões são realizadas pelos estudantes de psicologia a partir do 8º período, em forma de estágio, com orientação dos professores, de segunda a sexta, das 8h às 21h, e aos sábados, das 8h às 12h. Para conseguir o atendimento, basta fazer o agendamento no link.

“Algumas mudanças de comportamento devem ser observadas, como o autoisolamento, sinais de autolesão, queda no desempenho escolar, mudanças de peso, perda de interesse por coisas que antes gostava, enfim é importante observar se há algo de errado”, explica a doutora e coordenadora do curso de psicologia da Estácio Goiás, Larissa de Oliveira e Ferreira.

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), 700 mil pessoas se matam todos os anos no mundo. Isso é muito mais do que HIV, malária ou câncer de mama - ou mesmo guerras e homicídios.