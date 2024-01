Árvore de 20 metros cai sobre brinquedo no Parque Mutirama durante chuva forte

Uma árvore de grande porte caiu sobre a cobertura do brinquedo bate-bate durante a chuva desta quinta-feira (4), no setor Central, em Goiânia. O parque estava vazio no momento da queda e ninguém ficou ferido, segundo a Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul). (Veja a nota completa no final da matéria)

De acordo com a pasta, a árvore (Ingazeira) de aproximadamente 20 metros não estava condenada e cedeu devido à forte chuva. Com a queda, o telhado do brinquedo ficou danificado. O parque estava vazio no momento da queda, pois faz parte do protocolo de segurança evacuar a unidade durante as chuvas.

Após retirar a árvore, a equipe de manutenção continua analisando o estrago e avalia as intervenções para o reparo. Segundo o órgão responsável pelo Mutirama, o parque segue fechado e abrirá normalmente nesta sexta-feira (5).

Veja a nota na íntegra da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul)

Uma árvore caiu sobre a cobertura do bate-bate durante a chuva desta quinta-feira (04/11), no Parque Mutirama. A Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul) informa que o exemplar não estava condenado e cedeu devido à forte chuva.

O parque estava vazio no momento da queda, uma vez que é parte do protocolo de segurança evacuar a unidade durante as chuvas.

A árvore já foi retirada e a equipe de manutenção já está analisando o estrago e avaliando as intervenções necessárias para o reparo. Informamos ainda que o Parque Mutirama irá abrir nesta sexta-feira (05/01) normalmente.