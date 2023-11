É possível ter vida saudável, mesmo com HIV. Veja dicas

A Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (Aids) é uma grave doença causada pelo vírus HIV, que agride o sistema imunológico, responsável por defender o organismo contra doenças. A partir do momento que a pessoa é contaminada, torna-se HIV positivo ou soropositivo.

Infelizmente, a aids ainda não tem cura nem vacina. A doença enfraquece o corpo, devido à vulnerabilidade que apresenta em combater vírus, fungos e bactérias.

Muitas pessoas se sentem impotentes ao serem diagnosticadas com o HIV, mas não é assim. Adotando hábitos simples, você poderá assumir o controle e levar uma vida saudável e ativa. Veja alguns deles:

PRATIQUE SEXO SEGURO

Ter práticas sexuais mais seguras é essencial. Sempre use preservativos e coloque-os corretamente. Isso não só ajuda a evitar a propagação do HIV, mas também ajuda a proteger tanto a você quanto ao seu parceiro ou parceira contra outras infecções sexualmente transmissíveis (IST).



FAÇA EXAMES PARA VER SE TEM OUTRAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST)

Se tiver uma IST além do HIV, você pode ter maior probabilidade de transmitir tanto o HIV quanto a IST a outra pessoa. Algumas IST também podem piorar o HIV e fazer com que ele se desenvolva mais rapidamente. O HIV pode dificultar o tratamento de algumas IST, portanto, você precisa procurar atendimento médico o mais rápido possível. É essencial fazer exames, pois muitas IST não apresentam sintomas .



PREVINA INFECÇÕES E DOENÇAS

Como o HIV diminui a eficácia do seu sistema imunológico, você se torna mais vulnerável a todos os vírus, bactérias e germes. Lave as mãos com frequência para ajudar a prevenir doenças e atualize todas as suas vacinas.



SIGA AS INSTRUÇÕES DO SEU MÉDICO SOBRE SUA MEDICAÇÃO

Tome todos os seus medicamentos para o HIV, exatamente conforme prescrito pelo seu médico. Perder mesmo que seja um dia da sua terapia antirretroviral (TARV) pode dar ao vírus a oportunidade de se tornar resistente aos remédios. Sempre tenha sua medicação consigo, pois, se estiver longe de casa, não deixará de tomar nenhuma dose.



TENHA UMA DIETA SAUDÁVEL E EQUILIBRADA

Se o seu organismo estiver bem nutrido, terá mais condições de lidar com o HIV e combater infecções. Procure comer uma variedade de alimentos todos os dias, inclusive frutas e legumes. As pessoas que vivem com o HIV precisam de dez por cento mais calorias do que as pessoas que não são soropositivas e até 30 por cento mais se estiverem se recuperando de uma doença. Peça orientação ao seu agente de saúde sobre a melhor dieta para a sua situação.

PARE DE FUMAR E EVITE DROGAS OU ABUSO DE ÁLCOOL

Parar de fumar traz benefícios para qualquer um. Largar o cigarro fará com que você se sinta melhor e tenha uma vida mais saudável, além de diminuir muito o seu risco de desenvolver problemas sérios, como doença cardíaca, câncer e AVC (acidente vascular cerebral). O abuso de álcool e drogas é prejudicial para a saúde e pode aumentar os sentimentos de depressão. Procure evitar qualquer forma de drogas ilegais.



LIDE COM OS PROBLEMAS DE SAÚDE FÍSICOS E EMOCIONAIS

A experiência de cada pessoa que vive com o HIV é diferente das demais. Algumas podem sentir depressão ou ansiedade e estresse, que podem piorar qualquer dor física ligada ao HIV. Manter o estresse, a depressão e a dor sob controle pode ajudar a melhorar sua saúde física e emocional. Consulte um profissional de saúde mental se achar que está sofrendo de depressão e informe-o se estiver tomando medicação para o HIV.

Fonte: Passo a Passo