Órion Complex recebe ônibus do Hemocentro nesta quarta-feira

O Órion Business & Health Complex e o Hemocentro de Goiás realizam ação conjunta para captar doadores de sangue e aumentar o estoque de bolsas, pois neste mês de julho há uma baixa no número de doações devido ao período de férias escolares.

Nesta quarta-feira (24), das 8h às 16h, a unidade móvel do banco de sangue estadual estará na Avenida Portugal, no Setor Marista, para receber voluntários que desejem fazer uma doação.

“Queremos incentivar as mais de duas mil pessoas que trabalham aqui diariamente e o público passante, que também é alto, visto a quantidade de clínicas, lojas e escritórios que temos no empreendimento. Além da vizinhança”, destaca o síndico do Órion Complex, Leopoldo Gouthier.

A diretora-geral da Rede Hemo, Denyse Goulart, ressaltou a importância da parceria. "Estamos muito felizes em firmar essa parceria com o Órion Business & Health Complex, um empreendimento de expressiva relevância em Goiânia. Parcerias como essa impactam positivamente na manutenção do estoque de hemocomponentes, principalmente em períodos como esse de férias escolares."

Quem desejar pode agendar um horário pelo link https://forms.gle/DYaG5dyhtRdcAfJs5, mas o ônibus do Hemocentro também atenderá aqueles que não tiverem feito o agendamento.

Para realizar uma doação de sangue é preciso estar saudável, pesar acima de 50 kg, apresentar documento com foto válido e ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que abaixo de 18 anos é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis.

Além disso, pede-se para estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas) e alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação).

Veja abaixo alguns impedimentos para doar sangue:

Gripe, resfriado e febre: aguardar 15 dias após o desaparecimento dos sintomas;

Período gestacional;

Período pós-gravidez: 90 dias para parto normal e 180 dias para cesariana;

Amamentação (até 12 meses após o parto);

Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação;

Tatuagem e/ou piercing nos últimos 12 meses (piercing em cavidade oral ou região genital impedem a doação);

Exames/procedimentos com utilização de endoscópio nos últimos 6 meses;

Ter estado exposto a situações de risco acrescido para doenças sexualmente transmissíveis (aguardar 12 meses após a exposição).

Pessoas que tiveram contato com pacientes infectados ou com suspeita de covid-19 ficam impedidas de doar sangue pelo prazo de 7 dias

Pessoas que foram consideradas caso suspeito ou confirmado, devem aguardar o prazo é de 10 dias após a remissão dos sintomas.

Vacinas têm um período de inaptidão que varia entre 48 horas e 12 meses.

Serviço: Doação de Sangue no Órion

Dia: 24 de julho

Horário: das 8h às 16h

Local: Avenida Portugal, Setor Marista, em frente ao Órion Complex