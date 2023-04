Ônibus-biblioteca do projeto Livro nas Praças está estacionado na Praça do Sol, em Goiânia

Na semana do Dia Nacional do Livro Infantil, celebrado em 18 de abril, Goiânia recebe uma iniciativa itinerante de incentivo à leitura que percorre o Brasil todo e está estacionada na Praça do Sol, no Setor Oeste, até sexta-feira (21). O ônibus-biblioteca Livro nas Praças disponibiliza mais de 2 mil títulos para empréstimo gratuito à população e funciona das 10 às 16 horas.

O ônibus adaptado como uma biblioteca sobre rodas esteve estacionado na semana passada na Praça do Berimbau, no Jardim Guanabara II, e depois segue para Palmas (TO), Imperatriz e São Luís (MA), Teresina (PI) e Petrolina (PE). A ideia é levar cultura e fomentar a leitura para crianças, adolescentes e adultos de toda a comunidade das regiões por onde o projeto passa, emprestando gratuitamente os livros aos moradores que geralmente não têm fácil acesso aos livros ou a uma biblioteca pública e visando o acesso à diversidade de informação.

Para ter acesso aos livros, basta levar um documento de identidade e um comprovante de residência até o local que a biblioteca itinerante está estacionada. “Feito isso, será possível levar até dois livros emprestados, que deverão ser devolvidos até sexta-feira (21) ao ônibus-biblioteca, que está estacionado na Praça do Sol”, explica Josy Tiberio, do Instituto CCR e da CCR Aeroportos, apoiadores do projeto neste ano. No ano passado, o projeto passou por Goiânia e Aparecida de Goiânia, nos setores Pedro Ludovico e Cidade Vera Cruz.

Há a opção de levar o livro emprestado para casa, mas para aqueles que desejam ler no local, há um espaço no interior do ônibus, com ar-condicionado e cadeiras. “Além disso, para quem preferir ler ao ar livre, o espaço conta com duas tendas equipadas com mesas e cadeiras, além de canetas e lápis para pintura”, diz Josy.

O veículo conta ainda com cadeira de transbordo, própria para cadeirantes e idosos. “Também oferece duas prateleiras de livros acessíveis, com livros com ilustrações em braille para crianças, em fonte ampliada para pessoas com baixa visão, audiobooks para deficientes visuais e livros em braille para adultos”, destaca. E quem tiver aquele livro parado em casa em boas condições, pode levar até o ônibus-biblioteca. “Temos opções de livros para troca. Quem quiser levar aquele livro que já leu, pode trocar por outro”, diz.

Kombiteca

Uma iniciativa percorre Goiás contando histórias de maneira lúdica a bordo de uma Kombi ano 92 adaptada. O Projeto Kombiteca foi criado pela Cia Flor do Cerrado e parceiros no início de 2020 e funciona como uma biblioteca ambulante, que possui um acervo de livros infantis, juvenis e adultos. Além de disponibilizar os livros, o projeto promove contação de história, leitura dirigida e intervenções artísticas nos locais em que estaciona.

“Em 2020, por conta da pandemia, conseguimos realizar poucas ações. Começamos a circulação de fato em 2021 e já passamos por cidades como Caldas Novas, Anápolis, Hidrolandia, Trindade, Aparecida de Goiânia, Goianápolis, Jataí e Rio Verde”, conta o produtor cultural Hélio Martins, à frente da Flor do Cerrado. O acervo e as ações abarcam todas as idades, mas ele aponta que o maior público do projeto é o infantil. Os interessados em fazer doações de livros literários para o projeto podem entrar em contato através do Instagram (@ciaflordocerrado) e escolher o ponto de coleta de preferência, localizados no Centro de Goiânia, em Hidrolândia e Aparecida de Goiânia.



Abril literário

O Sesc Goiás promove dois eventos nos próximos dias com objetivo de incentivar a leitura. No dia 21 de abril (sexta-feira), das 9 às 14 horas, o Sesc Anápolis realiza o Clube com Livros, com exposição de livros para leitura no local e empréstimos no parque aquático de área verde do Sesc Anápolis. Já na segunda-feira (23), a ação Tem Bebê na Biblioteca promove contação de história, bate-papo com pais e disponibiliza livros específicos para bebês de 0 a 3 anos, como livros de pano, banho e cartonado.



SERVIÇO

Projeto Livros nas Praças

Data: até 21 de abril, sexta-feira

Horário: 10 às 16 horas

Local: Praça do Sol - Rua 9, s/n - Setor Oeste

Entrada: gratuita