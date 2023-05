Ônibus com trabalhadores de usina bate contra paredão de serra e deixa feridos

Ao menos quatro trabalhadores de uma usina ficaram feridos e precisaram ser levados ao hospital, no último sábado (6), após o ônibus em que eles estavam bater contra o paredão de uma serra, na zona rural de Quirinópolis.

O acidente ocorreu em uma estrada vicinal na Serra das Antenas. O Corpo de Bombeiros informou que, ao chegar ao local, se deparou com os trabalhadores já fora do ônibus. Alguns deles já haviam sido levados por terceiros para o hospital.

Conforme um militar disse a reportagem, a suspeita é de que o motorista do veículo tenha perdido o freio na descida. Segundo ele, o acidente teria sido ainda mais grave – até com vítimas fatais – se, em vez de bater contra o paredão, o ônibus tivesse caído da ribanceira.

Os bombeiros informaram ter socorrido três vítimas, que foram levadas para o Hospital Municipal de Quirinópolis.

À reportagem, uma funcionária do hospital informou que cerca de 40 pessoas estavam a bordo do ônibus, mas somente quatro deram entrada na unidade. Segundo a funcionária, as vítimas tinham somente escoriações e receberam alta no mesmo dia.

A equipe de reportagem entrou em contato com a usina sobre o caso e aguarda retorno.