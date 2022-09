Ônibus de viagem pega fogo em posto de combustível, em Aparecida; veja vídeo

Um ônibus de viagem pegou fogo na manhã desta segunda-feira (5) enquanto estava estacionado em um posto de combustível no Anel Viário, no Bairro Cardoso, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Segundo funcionários, o motorista teria ido ao banheiro e deixado o veículo ligado.

Vídeos gravados por pessoas que passavam pelo local mostram o ônibus em chamas e provocando uma fumaça escura. O motorista estaria sozinho no veículo indo para São Paulo quando parou para usar o banheiro. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) informou que não houve vítimas.

Funcionários do posto contaram que o incêndio começou na traseira e que, neste momento, o motorista ainda se arriscou entrando no veículo para buscar seus pertences, que estavam próximos ao volante. Além disso, destacaram que o veículo estava a poucos metros das bombas de combustíveis.

Por fim, relataram que o vento contribuiu para que as chamas não chegassem às bombas e provocassem uma explosão. O nome do motorista e a empresa não foram divulgados e, por isso, a reportagem não conseguiu localizá-los. A carcaça do veículo ainda estava no local até a última atualização desta matéria.