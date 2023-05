Ônibus fazem testes para operar no BRT, em Goiânia

A HP Transportes, uma das concessionárias do sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia na Área Sul, começou a utilizar dois tipos de ônibus como teste nas linhas que se assemelham ao que vai ocorrer com a operação do BRT Norte-Sul. A intenção é verificar qual dos veículos terá melhor performance no piso e no carregamento dos usuários para decidir qual será adquirido para a operação do corredor exclusivo, que está prometida pela Prefeitura de Goiânia para o fim de julho deste ano.

Apesar da obra do corredor ter a previsão de ser entregue no fim de junho entre os terminais Recanto do Bosque e Isidória, ambos em Goiânia, a operação está planejada para chegar até o Terminal Veiga Jardim, já em Aparecida de Goiânia. O teste com os dois veículos deve durar cem dias, de acordo com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), e os ônibus foram vistoriados e selados para poder funcionar no sistema e dar segurança aos passageiros, como ocorre com os veículos novos.

Uma das opções que está em teste pela HP Transportes é o Mercedes-Benz O-500R Super Padron, que foi lançado pela fabricante em 2021 e possui 14 metros de extensão. Ao todo, é estimado que o veículo tenha uma capacidade de carregamento de 90 a 100 passageiros, a depender do modelo escolhido de carroceria. Nesta terça-feira (9), o veículo rodava pela linha 006, que vai do Terminal Veiga Jardim até o Centro de Goiânia, na Praça Cívica e Avenida Goiás, voltando à origem pela Rua 61.

Este veículo já participou de teste na pista do BRT no começo de 2021, pelas concessionárias que operam na Área Oeste, a Viação Reunidas e a Rápido Araguaia. Esta última também divide a Área Sul com a HP Transporte, como ocorre em todo o sistema metropolitano, com exceção do Eixo Anhanguera. Na ocasião, os veículos rodaram entre o Terminal Recanto do Bosque e a Praça do Trabalhador, no Centro da capital. No fim daquele ano, seis ônibus foram adquiridos, cada um por R$ 750 mil.

Os veículos já foram utilizados por usuários do sistema metropolitano no Eixo Anhanguera, quando foram emprestados pelas concessionárias privadas para recompor a operação na linha do Eixão. Isso ocorreu porque a Metrobus, responsável pela linha, passava por dificuldades na recomposição da frota em razão de muitos ônibus terem ficado em manutenção, reduzindo a quantidade utilizada em operação. Os veículos já saem de fábrica com o piso elevado, sendo próprios para os corredores exclusivos como o BRT Norte-Sul.

Outro veículo em teste

O outro veículo que está sendo testado atualmente é da fabricante Volkswagen Caminhões e Ônibus, que foi lançado em 2019 e tem como principal diferencial o tamanho da carroceria, que possui 15 metros. Isso faz com que se tenha um aumento na capacidade de carregamento, chegando a até 115 passageiros, ou seja, são dez pessoas a menos do que os ônibus com carroceria de 18 metros, que são os ônibus articulados. Com isso, o veículo pode operar nas linhas com carregamento médio, ou seja, onde não há necessidade do uso de ônibus maiores, em linhas de alta demanda. Por outro lado, este veículo não possui piso adaptado para o BRT.

Em abril, a CMTC divulgou que a operação no BRT será feita em seis linhas e não haverá a opção de trafegar por todo o trecho em um único veículo. Ao todo, duas linhas atenderão o tramo norte, sendo uma do Terminal Recanto do Bosque e outra do Terminal Perimetral, e quatro o sul, em que duas saem do Veiga Jardim, uma do Cruzeiro e uma do Parque Atheneu. Quanto às obras, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), informa que entre o Recanto do Bosque e o Isidória, o serviço está em fase de finalização das obras das plataformas de embarque e desembarque, calçadas e as caixas de passagem. O trecho ficará pronto até o dia 30 de junho.