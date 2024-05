Últimos dias de inscrições para curso e oficinas gratuitas de desenho animado

A Escola Goiana de Desenho Animado recebe até quarta-feira (15), as inscrições para a Formação Ampliada em Desenho Animado. Serão disponibilizadas 15 vagas voltadas a jovens desenhistas, amadores ou profissionais, com idade a partir de 15 anos. O curso é gratuito e envolve aulas presenciais, teóricas e práticas.



Os 15 participantes serão selecionados por meio de avaliação de portfólio ou materiais que demonstrem trabalhos de desenho livre e passarão também por entrevistas. Para isso, é necessário preencher a ficha de inscrição no site da escola e anexar a documentação.



O anúncio da lista de selecionados está previsto para o dia 20 de maio e as aulas acontecerão de 04 de junho a 28 de julho, na sede da Escola Goiana de Desenho Animado, que fica na Alameda Botafogo, nº 235, Sala 02, no Centro de Goiânia (GO).



A Formação Ampliada em Desenho Animado é um projeto contemplado pelo Fundo de Arte e Cultura (FAC) 2016, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e do Governo de Goiás.



Aulas

Além das aulas tradicionais de animação, serão oferecidas atividades complementares ministradas por profissionais de diversas regiões do Brasil. A programação inclui oficinas de adaptação de roteiro de HQ para animação, desenho de observação de modelo-vivo aplicado à animação tradicional, técnicas experimentais e novas linguagens em animação e pintura digital para animação



O curso será ministrado pelos seguintes profissionais: Emerson Rodrigues, diretor de animação, professor, desenhista e co-fundador do estúdio Buraco de Bala em Brasília-DF; Wesley Rodrigues, renomado animador, ilustrador e quadrinista brasileiro; Diego Akel, que trabalha desde 2002 com ilustração, artes plásticas, fotografia e cinema de animação; Rosana Urbes, experiente diretora, roteirista, storyboarder e animadora; e Márcio Mário da Paixão Júnior, Mestre em Comunicação pela UnB e Doutor em Arte e Cultura Visual pela UFG.



A Escola

A Escola Goiana de Desenho Animado (EGDA) é um projeto de formação em animação, artes gráficas e histórias em quadrinhos. Foi criada em 2009 com a intenção de contornar a carência de profissionais nestas áreas, bem como divulgar esta atividade aos jovens desenhistas que buscam caminhos no mercado de trabalho. A EGDA é responsável por inúmeros projetos na área de formação profissional, eventos e mostras de cinema e produção de filmes.