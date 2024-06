Últimos dias para educadores se inscreverem em cursos gratuitos

Serão encerradas sexta-feira (28) as inscrições para a quarta edição das formações Cartografias iungo - dois cursos gratuitos e on-line voltados para professores e gestores escolares que atuam com projetos de vida nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. As formações, desenvolvidas pelo Instituto iungo, instituição idealizada e mantida pelo Instituto MRV, aliam teoria e prática e podem ajudar educadores a construir aulas mais interativas.

O que são projetos de vida? Qual sua importância para o desenvolvimento dos estudantes? Essas são as perguntas que norteiam o curso “Cartografias: mapas de projetos de vida”. Ao longo da formação de 4 horas, os cursistas também constroem sua cartografia pessoal com o objetivo de orientar o planejamento de aulas.



A professora de Ensino Médio Ene Mendes Araújo, de Cachoeira Dourada (MG) conta: “foi a formação mais eficiente que eu já fiz. Trouxe muito conteúdo relevante em pouco tempo de modo eficiente. Além das práticas, modelos e vídeos que posso usar em sala de aula. E uma das partes mais relevantes foi lembrar que um professor de projeto de vida tem de ter seu próprio projeto de vida.”

Em “Cartografias: planejando aulas de Projetos de Vida” o foco é a reflexão e a criação de planos de aulas para o componente curricular. Professores e gestores aprendem como aprimorar o planejamento de aulas de Projetos de Vida enquanto desenvolvem o seu próprio plano de aulas. Essa formação tem carga horária de 12 horas.



Concluinte do curso, a professora Fernanda Lima Gonçalves, de Caratinga (MG), diz: “A palavra que define meu sentimento ao final do curso é entusiasmo. Tive contato com conhecimentos que me levaram a inovar em minhas práticas pedagógicas, a pensar no aluno de um modo diferente, com um olhar ainda mais carinhoso e atencioso. Estou cheia de novas ideias para colocar em prática na sala de aula. Obrigada por todo esse conteúdo!”.



SERVIÇO

Cartografias: mapas de projetos de vida (4h)

Conceitos, argumentos e histórias sobre projetos de vida

O papel dos projetos de vida no desenvolvimento integral dos estudantes

O que está previsto na Base Nacional Comum Curricular

As aulas de Projetos de Vida e seus impactos no trabalho docente e na comunidade escolar.

Cartografias: planejando aulas de Projetos de Vida (12h)

Mapear os projetos de vida dos estudantes e construir propósitos formativos

Elaborar estratégias formativas

Mediar as aulas de Projeto de Vida, com o uso de metodologias ativas e a avaliação como aliada da aprendizagem

Elaborar um ou mais planos de aula de Projetos de Vida