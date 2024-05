1ª Feira Árabe Palestina acontece neste sábado em Goiânia

Acontece neste sábado a 1ª Feira Árabe Palestina em Goiânia, a partir das 16h30 na Praça Estado Palestina, que se localiza na Avenida República do Líbano, logo abaixo da Praça Almirante Tamandaré, no Setor Oeste.



Os visitantes poderão conferir de perto um pouco da cultura, gastronomia, música e tradições palestinas. Haverá exposição de roupas tradicionais, apresentação da Dabke, uma dança típica do país, além de palestras para que a população conheça mais sobre essa rica cultura.



A feira é aberta a toda a comunidade e os frequentadores poderão ainda se deliciar com pratos típicos palestinos.