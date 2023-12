1ª Semana Estadual da Cultura Hip Hop acontece em Goiás

Começou domingo (3) a 1ª edição da Semana Estadual da Cultura Hip Hop no Estado de Goiás. O evento vai até o próximo domingo (10) e será realizado em sete cidades: Anápolis, Cidade Ocidental, Itapuranga, Cidade de Goiás, Rio Verde, Aparecida de Goiânia e Goiânia, com entrada gratuita e aberta à comunidade.

A realização do festival é lei desde 2019 e foi incluída no Calendário Oficial do Estado de Goiás. A iniciativa está entre os 45 projetos contemplados pelo programa E+ Cultura, do Grupo Equatorial Energia, que já soma mais de R$ 12 milhões em patrocínios somente em 2023 no Estado, via Programa Estadual de Incentivo à Cultura - Goyazes.

A Semana Estadual da Cultura Hip Hop contará com apresentações culturais e artísticas com os elementos do Hip Hop, RAP, DJ’s, Grafitti, Batalha de Breaking (dança), Batalha de Rimas em espaços públicos. Ao todo foram selecionados 164 grupos, duplas e artistas solos residentes no estado de Goiás para compor a programação (confira abaixo).

No sábado (9), na capital, ainda haverá Encontro Estadual da Cultura Hip Hop com rodas de conversas sobre os quatro elementos do Hip Hop e mulheres e sua representatividade; roda livre de freestyle, encontro de grafiteiros e lançamento da exposição de telas Grafitti-GO.

Já no domingo (10) o evento será finalizado com Café com Vinil – performance com DJs convidados, exposição de equipamentos, encontro de B-Boys e B-Girls, roda livre de breaking, batalhas de Crews e individuais e rodas de conversas sobre novas tecnologias no Hip Hop e acesso a editais.

Programação

Segunda (4)

Rap: Pretyn MC e Mulher Comum

DJ Mano Mix

Grafite: Mios

Breaking: B Boys Chikim, Zyn, Master D, Ramon Spin, Bispo, Girl Thaty, Yury Lee e Maskara.

Horário: 17h às 22h.

Batalha de rimas: Pedro, Cego MC, RM MC, Slender, Seven Good, Void, Italo, MC Tauan.

Local: Pavilhão da Feira Coberta – Rua Eixo II, SQ 12, Quadra 10, Centro, Cidade Ocidental.

Terça (5)

Rap: MTGK e Junior MC

DJ Sancro

Grafite: Ice

Batalha Show de Breaking.

Batalha de rimas: MC Furão, Karabina, Zenk, MC Wiver, Yasmin, Cavalcante, Coronel, Vitor.

Horário: 17h às 22h.

Local: Feira Coberta André Mundim – Avenida Anhanguera com Rua 45, Setor São Sebastião, Itapuranga.

Quarta (6)

Rap: Sociedade Black e Serbêto Mssário

DJ Ricoo D

Grafite: Dam

Breaking: B Boys Netinho, Jack, Scooby, Bergkamp.

Batalha de rimas: Steak, Junior, MC Bonezin, Melque, Pequeno Milagre, JRZ, Samuel, MC Vevelzin.

Horário: 18h às 22h.

Local: Mercado Municipal - Praça Vinicius Fleury, nº 24, Cidade de Goiás.

Quinta (7)

Rap: Edd Hed´s e Renedy

DJ Bengala

Grafite: Diogo Ferreira

Breaking: B Boys Mano Bill, Kayqyerbr, Marcos MKZ, Fabin.

Batalha de rimas: Alvin MC, Menor Dog, Edd Hed´s, MC Buiurv, Raia NDTL, Nunes Emici, Lincoln X, Milly Nunes.

Horário: 17h às 22h.

Local: Quadra de Esporte do Bairro Popular – Avenida 75, esquina com Rua 21 e 22, Bairro Popular, Rio Verde.

Sexta (8)

Rap: Sara Linhares, Conexão Suburbana e Visão Cruel

DJ Lu Santos e Vincy

Grafite: Kaly e Poderi

Breaking: B Boys Kustela, DG, Samukinha, Sandro, Carlos, Barata, Louva Deus e Arroz.

Batalha de rimas: Cérebro MC, XMen, AP, Alify, Lucas, Henrique, Redkiller, Psicopata.

Horário: 17h às 22h.

Local: Céu das Artes – Avenida V-5, s/n°, Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia.

Sábado (9)

Rap: Larissa Passos, Wu-Tang Thug WTT e Saggaz

DJ Ketlen e Marcelo Negrão

Grafite: Acerolah e Kabelin

Breaking: B Boys Metal, Paulinha, Tainá, Kauã, Chris Rocking, Pukas, Carlim Anarquia e Piaba.

Batalha de rimas: Arruda MC, Dadin, Fayra, Jav, Neguim, Dree, Ruhtra, Sayler.

Horário: 14h às 22h.

Local: Centro Cultural da UFG – Avenida Universitária, 1533, Setor Leste Universitário, Goiânia.

Domingo (10)

Rap: Rauster RC, Anny Di e Guimas

DJ Nay e Lagoa

Grafite: Iowa e Looh

Breaking: final com os campeões das etapas regionais.

Batalha de rimas: final com os campeões das etapas regionais.

Horário: 9h às 22h.

Local: Centro Cultural da UFG – Avenida Universitária, 1533, Setor Leste Universitário, Goiânia.