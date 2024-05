1º Festival de Cinema Feminino começa nesta quarta-feira (15), no Cine Ouro

O 1º Festival de Cinema Feminino Pode Ponto Cine começa nesta quarta-feira (15), no Goiânia Ouro, no Centro de Goiânia, das 14h30 às 21h30. A iniciativa, que exibirá mais de 1.700 minutos de filmes produzidos por mulheres, conta com apoio financeiro do Governo de Goiás, por meio do Fundo de Arte e Cultura (FAC), operacionalizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

A programação é gratuita e segue até domingo (19). O evento contará também com oficinas de cinema, roteiro e dublagem. O festival faz parte de uma franquia de eventos de cinema feminino que acontecem esse ano em Goiás, que inclui dois festivais, um cineclube e um Simpósio Internacional. O objetivo é proporcionar espaços de exibição, fomento e formação para mulheres do audiovisual, para promover a igualdade de gênero no cinema brasileiro e goiano.

A mostra competitiva recebeu inscrições de filmes em que ao menos uma mulher esteja nos cargos de Direção, Roteiro e/ou Produção Executiva. Ao todo, foram inscritos 231 curtas e longas-metragens do Brasil e do exterior, dos quais 88 foram selecionados para concorrer nas 13 mostras competitivas que levam nomes de mulheres cineastas famosas.

De acordo com a coordenadora do projeto, Kely Carvalho, é importante a reserva de espaços que priorizem a exibição de filmes feitos por mulheres, incluindo produções independentes de curta e média metragem.

“É uma ferramenta potente para ajudar a fomentar o audiovisual feminino, desde a base, para que a médio prazo estes números também reflitam a realidade do cinema comercial”, pontua.

A programação completa e a retirada dos ingressos gratuitos estão disponíveis no perfil do evento no Instagram (@podepontocine).

Serviço:

O que: 1º Festival de Cinema Feminino Pode Ponto Cine

Onde: Cine Goiânia Ouro

Quando: De quarta a domingo (15 a 19/05/ 2024)

Horário: 14h30 às 21h30

Entrada gratuita