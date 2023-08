11º edição da Feira Jornada da Solidariedade neste sábado

O Centro Cultural Octo Marques sedia neste sábado (12), das 09h às 13h, a 11º edição da Feira Jornada da Solidariedade. O evento será realizado no hall do espaço e vai mostrar ao público goianiense produtos e serviços de empreendedores goianos envolvidos em ações solidárias junto às minorias e pessoas em situação de vulnerabilidade.

O evento é promovido pelo produtor cultural Rômulo Vaz, com apoio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), e tem o objetivo de divulgar o trabalho de empreendedores e entidades que atuam na área social para que alcancem maior visibilidade no mercado consumidor goiano.

Além da exposição e vendas de produtos das áreas da saúde, beleza, culinária e brechós, a feira também conta com uma programação cultural para a população com apresentações das Fiandeiras e do Teatro Solidão Solidária Goiás. A entrada é gratuita.

Artes plásticas

Quem visitar a feira ainda poderá visitar a exposição coletiva Abrir Horizontes, que está instalada nas galerias Frei Confaloni e Sebastião dos Reis do Centro Cultural Octo Marques. A visitação pode ser realizada das 9h às 17h e tem entrada gratuita.

Expositores desta edição

1 - Danniely - Oficina da Alquimia - místicos cristais, incensos, esotéricos em geral

2 - Elizete - Tapetes de crochê

3 - Marli Nascimento - artesanato

4 - Sarah - Mandalas

5 - Vera Lúcia - artesanato

6 - Valquíria Macedo - Artesanato e pão de mel

7 - INAI - esculturas, brechós

8 - Dani Buhogini - Leitura de Tarô e místicos

9 - Dedeia - geleias artesanais

10 - Jaque - Camisas femininas

11 - Deuslene - Bijus

12 - Francis - Arte em biscuit e crochê



Programação artística

1. Teatro Solidão Solidária Goiás

2. Fiandeiras



Serviço: 11º Feira Jornada da Solidariedade

Data: Sábado (12/08)

Horário: 09h às 13h

Local: Hall do Centro Cultural Octo Marques (Edifício Parthenon Center, Rua 4, número 515, Centro - Goiânia).

Entrada gratuita