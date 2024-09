11 linhas de crédito impulsionam negócios durante feira de supermercados

A SuperAgos 2024 começou nesta terça-feira e segue até sexta (24 a 26) no Centro de Convenções de Goiânia em sua maior edição, principalmente quanto a realização de negócios durante o evento. A expectativa é que a maior exposição do Centro-Oeste voltada para supermercados, atacados e varejo alimentar movimente mais de R$ 200 milhões.

Sob o tema “Multiplique negócios, parcerias e conhecimento na era da inteligência artificial”, este ano, o evento espera mais de 20 mil participantes e traz uma área de exposição de 4,9 mil metros quadrados.

“Os dados do setor supermercadista corroboram o excelente momento que vivemos. Em 2023, o setor faturou R$ 1 trilhão no Brasil, representando 9,2% do PIB nacional, e Goiás teve um papel de destaque ao alcançar um faturamento de R$ 29 bilhões. Esses números demonstram a força do comércio goiano, que vem crescendo acima da média nacional, com um aumento expressivo nas vendas e na geração de empregos”, revela o presidente da Associação Goiana de Supermercados (Agos), Sirlei Couto, instituição responsável pela realização da SuperAgos.

Com grande foco em novas parcerias, a Agos planejou diferentes maneiras de impulsionar os contatos e as negociações entre os participantes da feira e os fornecedores e expositores presentes. Um dos carros-chefes da 21ª edição do evento, os associados da Agos poderão contar com serviços de linhas de crédito, que serão oferecidas na feira por meio de uma parceria entre a Agos e a Valorimex, empresa especializada em serviços econômicos, financeiros e de consultoria empresarial.

Formada por uma equipe com expertise especializada, a Valorimex é uma empresa goiana com ampla experiência em áreas específicas da consultoria e do mercado financeiro. Através de projetos de captação, simuladores de financiamento, pesquisas de mercado, treinamento corporativo para colaboradores e consultorias empresariais, tem auxiliado empreendedores goianos de pequeno e grande porte a encontrarem o caminho de sucesso para seus negócios.

A consultoria empresarial, voltada para ajudar empresas a alcançar seus objetivos de negócios, melhorar eficiência e aumentar lucratividade, será um dos serviços oferecidos pela empresa na SuperAgos 2024. Parceira do setor supermercadista quando o assunto é expansão e inovação, a Valorimex também irá disponibilizar para conhecimento dos visitantes associados à Agos quais os caminhos para ter acesso à 11 linhas de créditos específicas durante a feira.

“Durante a SuperAgos 2024, vamos trazer informações dessas 11 linhas de crédito específicas para a realidade e as necessidades de diferentes estabelecimentos, visando atender da melhor forma possível ao setor supermercadista”, afirma o economista e fundador da Valorimex, Ildefonso Camargo Júnior.

Oportunidades não faltam para investir no próprio negócio

Entre as principais opções estão a Fungetur, FCO Mulher, Capital de Giro, Operações Imobiliárias e Atrelamento de Contratos. “Essas linhas de crédito são ferramentas importantes para impulsionar o setor de varejo alimentar, fornecendo recursos financeiros que permitem o crescimento, modernização e a sustentabilidade das operações supermercadistas”, explica o economista. “São instrumentos estratégicos para que o setor supermercadista continue crescendo, inovando e se adaptando às mudanças do mercado”, completa.

Embora tradicionalmente ligado ao turismo, o Fundo Geral do Turismo (Fungetur) oferece, de acordo com Ildefonso Camargo, linhas de crédito que podem ser utilizadas por supermercados que queiram investir em melhorias em suas instalações, especialmente em áreas como alimentação e serviços. “Supermercados que tenham restaurantes internos, padarias, ou que ofereçam produtos turísticos podem se beneficiar dessas condições de financiamento com prazos longos e taxas competitivas”, exemplifica.

A linha de investimento para construção civil e reforma, pode chegar a 20 anos, com cinco anos de carência. Para aquisição de bens, veículos e capital de giro associado, o prazo total é de até 60 meses, com 12 meses de carência.

O limite do investimento pode ser de até R$15 milhões, enumera, apontando que um supermercado que deseja expandir suas áreas de alimentação para atrair turistas regionais pode acessar o Fungetur para construir ou reformar uma área gourmet, pode utilizar o crédito para compra de equipamentos, mobiliário e infraestrutura.

Já o Fundo Constitucional do Centro-Oeste – Mulher, mais conhecido como FCO Mulher, é proposta na intenção de fomentar o desenvolvimento de empresas que tenham mulher sócia com no mínimo 40% do total das ações de uma empresa, também é destinada à aquisição de bens, veículos e capital de giro, com investimento de até R$ 20 milhões em até 168 meses de prazo, com 48 meses de carência.

“Esse fundo é voltado para incentivar o empreendedorismo feminino e apoiar negócios liderados por mulheres. Supermercados ou empresas que tenham mulheres no comando podem acessar essas linhas de crédito com condições facilitadas, sendo uma grande oportunidade para aquelas que querem investir em inovação ou expandir seus negócios”, explica Ildefonso Camargo.

De acordo com ele, uma mulher proprietária de um supermercado em Goiás pode acessar o FCO Mulher para abrir uma nova filial, adquirir novos equipamentos ou expandir seus serviços com melhorias tecnológicas e sistemas de gestão. “Linhas de crédito como o FCO Mulher incentivam a liderança feminina no setor, promovendo maior diversidade e inclusão, o que pode atrair novos investidoras e gerar inovações no setor”, argumenta o presidente da Agos, Sirlei Couto.

Linhas de crédito de capital de giro são essenciais para garantir o fluxo de caixa das operações diárias, possibilitando que os supermercados mantenham estoques, paguem fornecedores e funcionários sem interrupções, especialmente em momentos de sazonalidade ou crises. “O Capital de Giro é utilizado para financiar as operações diárias de uma empresa em despesas correntes, como pagamento de fornecedores, salários, aluguel, contas de energia e aquisição de estoque”, pontua o economista.

Para essa opção, o valor pode alcançar R$ 1,8 milhão, com até 48 meses de prazo, incluso 12 meses de carência. “Um supermercado que precisa aumentar seu estoque de produtos para uma promoção sazonal pode utilizar a linha de capital de giro para adquirir esses produtos de forma imediata, sem comprometer o caixa, e pagar o crédito ao longo do tempo com as vendas realizadas”, contextualiza Ildefonso Camargo.

O setor também pode ser beneficiado pelas linhas de inovação, principalmente para aquisição de softwares que oferecem maior competitividade e controle gerencial, essa inovação é considerada como incremental, pois oferece melhoria nos processos internos da empresa. A linha é operada com as instituições financeiras, e/ou diretamente com a FINEP, com a taxa de 4,2% ao ano + TR (Taxa Referencial), ou seja, não ultrapassa a casa dos 6% ao ano. Prazo total de 96 meses com 24 meses de carência.

Outro recurso importante é voltado para o crédito imobiliário, ou seja, linhas que permitem a expansão física dos supermercados, seja com a construção de novas lojas ou ampliação das existentes. “Isso é vital para que o varejo alimentício acompanhe o crescimento da demanda por novos formatos de lojas e maior capacidade de atendimento”, ressalta Sirlei Couto.

Um supermercado que deseja abrir uma nova unidade em uma área estratégica de crescimento pode recorrer a crédito imobiliário para financiar a compra do terreno ou a construção da nova loja, com prazos longos de pagamento.

Enquanto as operações Imobiliárias são créditos destinados ao financiamento da aquisição de propriedades comerciais, residenciais ou industriais, as linhas de Atrelamento de Contratos, como o próprio nome diz, atrelam os contratos e recebíveis da empresa, ideais para financiar operações diárias, investimentos ou cobrir necessidades de capital de giro.

“Essa modalidade de crédito permite que empresas obtenham financiamento com base em contratos futuros, ou seja, antecipando receitas de parcerias firmadas com fornecedores ou clientes. Isso garante maior liquidez para investimentos e ações estratégicas”, alega o economista.

Segundo Ildefonso Camargo, um supermercado que possui contratos com grandes fornecedores para a venda de produtos ao longo do ano pode atrelá-los ao crédito, utilizando essa antecipação de receita para investir em melhorias, como automação de sistemas ou renovação do layout da loja.

Expansão e modernização

Todos esses serviços são pensados para apoiar o desenvolvimento do segmento supermercadista no Estado. Supermercados podem utilizar tais créditos para abrir novas lojas, reformar as existentes ou investir em tecnologias como inteligência artificial e automação, melhorando a eficiência operacional.

Com acesso a capital de giro e antecipação de contratos, os supermercadistas podem garantir a continuidade dos negócios, mesmo durante períodos de baixa movimentação, mantendo o pagamento de fornecedores e a rotatividade de estoques, mantendo liquidez e estabilidade.