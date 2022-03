11 supermercados são autuados e 2 toneladas de produtos vencidos são apreendidos em Goiânia

Duas toneladas de produtos vencidos foram apreendidos durante fiscalização do Procon Goiânia, que vistoriou 34 estabelecimentos comerciais no início deste mês de março. Ao todo, 11 supermercados da capital foram autuados. As multas variam de R$ 700 a R$ 10 milhões e as empresas terão 20 dias para apresentar defesa.

De acordo com o Procon, a maior parte dessas apreensões ocorreu em uma peixaria, que fica no Jardim Novo Mundo, Região Leste da cidade. Os fiscais encontraram uma tonelada de peixe acondicionada de maneira inadequada, imprópria para consumo, no local.

Já em um supermercado localizado no Jardim Goiás, os fiscais apreenderam 300 kg de frutas, verduras, carnes, enlatados, bebidas, queijos e presuntos vencidos.

O Procon Goiânia também autuou duas lojas de material de construção, uma no Jardins Cerrado 3 e outra no Setor Coimbra, por comercialização de produtos vencidos e expostos sem informações essenciais para o consumidor. Foram encontrados 400 kg de argamassas, 20 litros de esmalte para tinta de paredes e 18 kg de tintas com validade vencida.

Todos os produtos foram descartados na presença da equipe do Procon Goiânia e de funcionários dos estabelecimentos.

O Procon Goiânia orienta o consumidor a denunciar a venda de produtos vencidos, por meio dos telefones 3524- 2942, 3524-2936 e aplicativo Prefeitura 24h.

“Esta é uma questão de saúde pública. Reforçamos que o consumidor fique atento na hora de ir ao supermercado. Ao perceber o descumprimento de alguma norma ou lei sobre seus direitos, deve comunicar ao Procon Goiânia”, orienta Carolina Pereira, presidente do órgão de defesa do consumidor da capital.