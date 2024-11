15ª edição do Festival l Varilux estreia nesta quinta (7) em Goiânia

O público goiano poderá conferir, a partir desta quinta-feira (7), produções que integraram recentemente importantes festivais pelo mundo, como os de Cannes, Veneza e San Sebastián com a programação do Festival Varilux de Cinema Francês. Esta é a 15ª edição do evento, que celebra a diversidade cultural e o intercâmbio entre os países apresentando filmes que normalmente não integram o circuito comercial de cinema. O festival chega a 60 cidades e em Goiânia ocupa a sala 1 do CineX, do Centro Cultural Oscar Niemeyer, até o dia 20 de novembro.

Entre comédia romântica, drama, thriller, drama histórico, animação e documentário, a programação abarca todos os gostos e idades. Nesta edição, o Varilux homenageia o ator Alain Delon, ícone do cinema francês que morreu em agosto. Para celebrar a trajetória do ídolo, o festival exibe o clássico "O Sol por Testemunha" (1960), de René Clément, cineasta vencedor de dois Oscars. O filme, que revelou Delon aos 25 anos, será exibido em Goiânia nos dias 10 (domingo), às 14 horas, e 16 (sábado), no mesmo horário.

História

Considerado o maior festival de cinema francês fora da França, o Varilux ocupa mais de 110 salas de cinemas do Norte ao Sul do País com 19 produções recentes, além do clássico em homenagem a Delon. Poucos meses depois da edição 2024 do Festival de Cannes, os brasileiros conseguem conferir produções que integraram um dos maiores e mais prestigiados eventos de cinema do mundo. Um deles é "O Segundo Ato", dirigido por Quentin Dupieux, filme que abriu o festival deste ano e que abre também a edição de 15 anos do Varilux.

A programação completa está disponível no site do evento. Os ingressos variam de R$ 40 (inteira) a R$ 20 (meia). Informações: 3624 - 5147 (WhatsApp)