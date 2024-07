16º Dia Internacional da Animação começa nesta sexta-feira (26), em Goiânia, com exibição de filmes

A 16ª edição do Dia Internacional da Animação de Goiânia acontecerá de sexta-feira (26), até domingo (28), com seis mostras não-competitivas de filmes, lançamentos regionais, debates e oficinas. O evento tem entrada gratuita e será realizado no espaço Coletivo Centopeia, localizado na Avenida Cora Coralina, 140, no Setor Sul (Praça Wilton Valente Chaves).

Durante três dias, o público poderá conferir mais de 30 filmes nas mostras Regional (10 anos), Fantástica Animação LGBTQIA+ (14 anos), Infantil (Livre), Nacional (14 anos), Internacional (12 anos) e com Acessibilidade (Livre).

Programação

A programação tem início na sexta-feira (26), a partir das 14 horas, com a primeira aula da oficina de Roteiro para Animação, com Patrício Oriolo. A noite, às 19 horas, tem início a Mostra Regional , com exibição de filmes e bate-papo com os realizadores. No sábado (27), das 14 às 18 horas, será realizad a segunda aula da oficina de Roteiro para Animação. Ás 19 horas, é a vez da Mostra Fantástica Animação LGBTQIA+ (14 anos). No domingo (28), das 9 às 12 horas, será ministrada a terceira e última aula do curso de roteiro. A exibição de filmes começa, a partir, das 16 horas, com a Mostra Infantil. O evento se encerra com a Mostra Acessibilidade (Livre), às 18 horas.

Toda a programação completa e mais informações podem ser obtidas pelo site do Dia da Animação.

O evento conta curtas-metragens inéditos ou realizados entre 2023 e 2024. Os temas e estilos dos filmes são diversos: desde animação tradicional e aquarela, passando por experimentações com recortes analógicos e digitais, até adaptações de livros infantis, sustentabilidade e a corrida pelo ouro no interior do Brasil do século XVIII.

O Dia Internacional da Animação foi criado em 2002 pela Associação Internacional do Filme de Animação – ASIFA e acontece em mais de 30 países simultaneamente. No Brasil, a data foi adotada em 2004 pela Associação Brasileira de Cinema – ABCA, que coordena nacionalmente o evento com a participação de mais de 200 cidades.

O evento é organizado e coordenado por Márcia Deretti, Márcio Júnior e Coelho Nunes por meio da MMarte Produções e da Na Toca Produções, com apoio da Escola Goiana de Desenho Animado e, nesta edição, também com a Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Goiânia.