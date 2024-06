17ª edição da FenaSul começa nesta sexta-feira em Goiânia

A FenaSul, maior feira gaúcha do Brasil retorna à Goiânia nesta sexta-feira (21), a partir das 18h e segue com programação até o dia 30 de junho, no Goiânia Arena, trazendo o melhor da cultura, moda, artesanato e culinária gaúcha. Este ano, o evento adiciona à sua programação a celebração aos 150 anos da imigração italiana no Brasil.

Como destaque cultural haverá a presença do Grupo Folklorístico Stella Bianca, formado por brasileiros, de Jarinu/São Paulo, que realizam um trabalho de pesquisa, preservação e divulgação das danças e músicas das regiões que integram a Itália. Com 20 anos de atuação, o Stella Bianca fará, em Goiânia, quatro apresentações (21/06 - às 20h; 22/06- sábado: às 13h30 e 20h30 e 23/06- domingo: às 13h30).

Para esses momentos, o Grupo Folklorístico Stella Bianca trará a “Cerimônia da Pisa”, ou “La Pigiatura”, onde os dançarinos amassam as uvas com os pés e nessa performance o público é convidado a participar. Nos demais dias de evento, os visitantes poderão apreciar as apresentações do grupo de dança gaúcho Herdeiros Farroupilha, com ênfase nas danças tradicionais, como fandango, xote, entre outras.

Para o organizador da FenaSul Goiânia, Sérgio Silva, celebrar os 150 anos da imigração italiana no Brasil é importante. “Eles foram essenciais para o desenvolvimento socioeconômico do país e merecem total reconhecimento. A cultura italiana tem um marco importantíssimo nos costumes brasileiros. Hoje, temos 25 milhões de ascendentes italianos, no Brasil, boa parte deles, residem no Sul”.



Ele ainda ressalta que a FenaSul Goiânia manterá seus destaques das edições anteriores como: a costela servida à fogo de chão, os chocolates de Gramado, as tradicionais cucas, os trajes de frio, trazidos diretamente da fábrica. “Não podemos deixar esses itens de fora do nosso evento”, pontua.

S.O.S Rio Grande do Sul

Com o objetivo de ajudar as vítimas das chuvas que atingiram cerca de 95% dos municípios do Rio Grande do Sul, a FenaSul Goiânia será um ponto oficial de coleta de doações para os desabrigados. “Durante os dias de evento, a população poderá doar itens de higiene pessoal, alimentos não perecíveis e roupas na portaria do evento. Todas as doações serão encaminhadas para a unidade do Exército Brasileiro, que fará com que as doações sejam encaminhadas aos gaúchos”, finaliza, Sérgio Silva.

Serviço: 17ª edição FenaSul Goiânia

Quando: De 21 a 30 de junho de 2024

Onde: Goiânia Arena - Avenida Fued José Sebba - Jardim Goiás

Horário de funcionamento: Abertura dia 21/06, das 18h às 23h (sexta-feira)

Seg a Qui das 16h às 22h // Sexta das 16h às 23h // Sábado das 12h às 23h // Domingo das 12h às 22h

Ingresso: O valor para todos os dias é R$ 10,00 (preço promocional de meia entrada para todos), sendo ingresso gratuito para crianças menores de 10 anos.

Estacionamento: Terceirizado (informações via www.fenasul.com.br)

Instagram: @fenasul_goiania