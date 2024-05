18ª edição do Festival Brasil Sabor começa nesta quinta-feira (16)

Entre os dias 16 de maio e 2 de junho, mais de 700 estabelecimentos de todas as regiões do Brasil participarão da 18º edição do festival Brasil Sabor, oferecendo aos clientes pratos exclusivos a preços promocionais. Com o tema “Pra toda gente, pra todo gosto”, o evento busca valorizar a culinária local e os ingredientes típicos de cada região. É uma grande oportunidade para os apreciadores da gastronomia conhecerem novas receitas e novos sabores.

Assim como nas últimas edições, o Brasil Sabor deste ano acontece em formato híbrido, o que possibilita aos consumidores experimentarem os pratos nos restaurantes ou por meio de delivery. A realização é da Abrasel, com patrocínio da Ambev, Friboi, PicPay e Seara.

“O Brasil Sabor é um evento em que restaurantes de todo o país produzem pratos especiais que representam a diversidade da culinária brasileira. É uma oportunidade para os amantes da gastronomia experimentarem sabores únicos e conhecerem a riqueza das cozinhas do nosso país. Neste ano, o festival acontece em várias cidades, proporcionando aos clientes uma verdadeira viagem gastronômica pelo Brasil”, explica Rosane Oliveira, presidente do Conselho Administrativo da Abrasel.

Neste ano, 17 estados, além do Distrito Federal, confirmaram presença no festival. São eles: Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Durante o Brasil Sabor, cada um dos estabelecimentos participantes deve criar uma receita diferente daquelas já ofertadas no cardápio, valorizando os ingredientes locais. Nesta edição, a presença de diferentes estados de todas as cinco regiões brasileiras impulsiona ainda mais a diversidade gastronômica proposta pelo festival.

“No Mato Grosso do Sul, os consumidores já esperam pelo festival Brasil Sabor, porque sabem que terão experiências gastronômicas inigualáveis, provando novos pratos, experimentando ingredientes às vezes inusitados, às vezes tradicionais, mas utilizados de uma forma única. Esse é o diferencial do evento e é nisso que os participantes apostam. Temos certeza de que, mais uma vez, o público vai se encantar, afinal, é um festival de sabores pra toda gente e pra todo gosto”, comenta João Francisco Denardi, presidente da Abrasel no Mato Grosso do Sul.

Para conhecer os estabelecimentos participantes, acesse o site oficial do Brasil Sabor. Não perca tempo! Escolha os seus restaurantes preferidos e saboreie pratos deliciosos a preços promocionais até o dia 02/06.

Serviço: 18ª edição do Brasil Sabor

Data: 16 de maio a 2 de junho

Mais informações: www.brasilsabor.com.br

Instagram: @festivalbrasilsabor