2ª edição do Circuito Literário do Sesc Goiás movimento Goiânia, Anápolis e Jataí

A segunda edição do Circuito Literário, promovido pelo Sesc Goiás, irá oferecer uma vasta programação literária entre os dias 13 e 21 de setembro. Este ano, o evento contará com cerca de 70 atividades, incluindo oficinas, apresentações e debates, com destaque para as ações do Projeto em Rede Arte da Palavra. A programação será realizada em Goiânia, Anápolis e Jataí.

A edição deste ano prestará homenagem ao renomado escritor Miguel Jorge, que, ao longo de sua carreira, se destacou como farmacêutico, advogado, licenciado em Letras, gestor cultural, contista, romancista, poeta, dramaturgo e autor de óperas e literatura infantojuvenil. Entre suas obras premiadas estão "Veias e Vinhos", que lhe rendeu o Prêmio APCA, e "Pão Cozido Debaixo de Brasa", "Minha Querida Beirute" e "Nos Ombros do Cão", que lhe renderam o Prêmio Machado de Assis.

O evento também contará com a participação de grandes nomes da cena literária e cultural nacional, como o humorista Hélio de La Peña, o poeta e cordelista Bráulio Bessa, e os escritores Raphael Montes, Itamar Vieira Junior e Marcelino Freire. As atividades são gratuitas, com exceção do show do cantor Milton Guedes, que terá ingressos a partir de R$11.

Para o presidente do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac, Marcelo Baiocchi, o Circuito Literário é uma oportunidade de aproximar a literatura do público goiano. “Durante esses nove dias de programação, vamos prestigiar e homenagear tanto os autores locais quanto os grandes nomes nacionais. Nesta edição, a homenagem a Miguel Jorge é uma forma de reconhecer e valorizar a rica contribuição deste escritor à cultura brasileira", pontua.

Já o diretor regional do Sesc e Senac, Leopoldo Veiga Jardim, ressalta a importância do evento. "Nosso objetivo é fomentar a leitura e a produção literária, além de proporcionar um espaço de reflexão e troca de conhecimentos. O Circuito Literário Sesc reflete nosso compromisso com a cultura e com o desenvolvimento social de Goiás”.



Programação de Goiânia:

Programação de Anápolis:

Espetáculo: Sertão Hamlet

Artista: Guido Campos

Data: 13 de setembro

Horário: 20h

Classificação: 16 anos

Local: Teatro Municipal de Anápolis

GRATUITO – Retirada de ingressos pelo Sympla

Obrigatória a doação de 1kg de alimento não perecível



Espetáculo: Canções para afastar o medo - contos e acalantos Latino-Americanos

Grupo: QINTI Companhia

Data: 14 de setembro

Horário: 16h

Classificação: Livre

Local: Sesc Anápolis

GRATUITO



Biblioteca de Dança

Grupo: DIMENTI

Data: 15 de setembro

Horário: 16h

Classificação: Livre

Local: Biblioteca Sesc Anápolis

GRATUITO



Oficina: Criativando - Confecção de objetos sonoros para contar histórias

Oficineira: Alicce Oliveira (MT)

Arte da palavra – Circuito de criação literária

Data: 16 a 20 de setembro

Horário: 18h30 às 21h30

Classificação: 15 anos

Local: Sesc Anápolis

Inscrições gratuitas pelo Forms



Carimbó, pau e corda - Andressa Silva e Tanison Passos (RO)

Arte da palavra – Circuito de Oralidades

Data: 17 de setembro

Horário: 14h

Classificação: Livre

Local: Sesc Anápolis

GRATUITO



Contação de histórias

Artista: Zé do Conto

Data: 19 de setembro

Horário: 10h e às 15h30

Classificação: Livre

Local: Sesc Anápolis

GRATUITO



Programação de Jataí:

Oficina de Escrita Brutal

Oficineira: com Valeska Torres (RJ)

Arte da Palavra – Circuito de criação literária

Data: 17 e 19 de setembro

Horário: 18h às 21h

Classificação: 16 anos

Local: Sesc Jataí

Inscrições gratuitas pelo Forms



Bate-papo com Márcio Benjamim e Isabor Quintiere

Mediação: Pilar Bu

Data: 17 de setembro

Horário: 19h

Local: Sesc Jataí



Apresentação poética: É papo de poesia

Com Sabrina Azevedo (RJ)

Arte da Palavra – Circuito de Oralidades

Data: 18 de setembro

Horário: 19h

Classificação: 12 anos

Local: Sesc Jataí

GRATUITO



Bate papo com Francis Mary (AC) e Calila das Mercês (DN)

Mediação: Pilar Bu

Arte da Palavra – Circuito de autores

Data: 19 de setembro

Horário: 19h

Classificação: 12 anos

Local: Sesc Jataí

GRATUITO



Performance poética com Preto Tipuá

Arte da Palavra – Circuito de oralidades

Data: 20 de setembro

Horário: 19h

Classificação: 12 anos

Local: Sesc Jataí

GRATUITO



