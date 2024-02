2ª edição do Vai Tê Pagodim acontece em Goiânia, neste sábado (24)

A 2ª edição do Vai Tê Pagodim, agita o sábado (24), em Goiânia. O evento acontece às 17 horas, no Arena Multiplace, no Setor Alto da Glória. Os ingressos on-line estão à venda pela plataforma Brasil Ticket e os físicos, no Arena. Os valores variam de R$ 40 (meia solidária) à R$ 120 (inteira).

Desta vez, os responsáveis em comandar a festa serão os grupos Categoria de Base e 25ZeroUm com a promessa de apresentações marcantes para os amantes do pagode. Para mais informações, entrar em contato com: (62) 99943-9739 ou pelo Instagram: @arenamultiplace.