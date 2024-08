2º edição do Congresso de Direito Digital do Centro-Oeste será em Goiânia e recebe inscrições

Nos dias 13 e 14 de setembro de 2024, Goiânia sediará a 2ª edição do Congresso de Direito Digital do Centro-Oeste. Organizado pelo Instituto Goiano de Direito Digital (IGDD), o evento será realizado no auditório do ESA GO, no Setor Sul, oferecendo uma imersão completa em discussões sobre "Tecnologia e Direito: práticas para um mundo conectado".



O Congresso tem como objetivo fomentar o debate acerca das novas realidades do mercado jurídico digital, trazendo à tona questões cruciais sobre o impacto das tecnologias emergentes no Direito. A programação inclui palestras, debates, happy hour e coffee, promovendo um ambiente de intensa imersão no universo jurídico digital.



Centrado na interseção entre tecnologia e Direito, o evento deste ano destacará a importância das práticas jurídicas em um mundo cada vez mais digital e conectado. De acordo com a advogada e presidente do IGDD, Camilla Pinheiro, a realização da segunda edição do Congresso reforça o compromisso da instituição em ampliar o diálogo sobre as transformações digitais no Direito, além de trazer essa discussão para que mais pessoas possam conhecer o Instituto.



"O Direito Digital chegou e vai ser cada vez mais impactante na sociedade, isso é um fato. Porém, ainda poucas pessoas, mesmo dentro do mundo jurídico, conseguem entender qual o seu papel e como agir dentro desse mundo cada vez mais digital. Foi pensando nisso que decidimos criar uma abordagem mais prática para o segundo congresso de Direito Digital do Centro-Oeste'', frisa Camilla.



Palestrantes Confirmados:

Celso Camilo

Mestre e Doutor em Inteligência Artificial, Celso Camilo é um dos principais nomes do evento. Membro fundador do Centro de Excelência em Inteligência Artificial (CEIA-UFG-BR) e professor adjunto da Universidade Federal de Goiás, ele também atuou como professor visitante na Carnegie Mellon University (EUA) e no IITGN (Índia). Com uma vasta experiência em projetos de P&D, Celso Camilo destaca-se por suas palestras, incluindo a ministrada na NASA.



Rodrigo Dias

Graduado em Direito e Pós-Graduado em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho pela Universidade Federal de Goiás, Rodrigo Dias é Mestre em Direito pelo IESB-DF. Atualmente, é juiz titular da 3ª Vara do Trabalho de Goiânia e Coordenador Pedagógico da Escola Judicial do TRT da 18ª Região. Rodrigo possui uma carreira extensa e relevante no âmbito jurídico, com destaque para sua atuação em diversas instituições de ensino e comissões governamentais.



Inscrições

As inscrições para o 2º Congresso de Direito Digital do Centro-Oeste estão disponíveis no site Sympla, com valores da taxa a partir de R$ 75,00, referente ao primeiro lote. Estudantes de Direito terão a oportunidade de adquirir os ingressos com 50% de desconto.



Sobre o IGDD

O Instituto Goiano de Direito Digital (IGDD), criado em janeiro de 2015, é uma associação civil sem fins econômicos. Sua missão é ampliar o acesso ao conhecimento do Direito Digital, promovendo o diálogo entre profissionais de direito e tecnologia.

O congresso visa não apenas disseminar esse conhecimento, mas também fomentar debates importantes sobre as novas realidades do mercado. Para mais informações sobre o IGDD acesse: igdd.org.br



SERVIÇO: 2º Congresso de Direito Digital do Centro-Oeste – Goiânia

Quando: 13 e 14 de setembro de 2024

Onde: Auditório ESA GO – Rua 101, nº 123, Setor Sul - Goiânia

Horários:

sexta-feira (13/9) das 17h às 22 horas

sábado (14/9) das 8h30 às 18 horas

Programação:

Tecnologia e Direito: práticas para um mundo conectado

Inscrições:

Disponíveis pelo Sympla