2º Festival Internacional de Cinema de Goiânia (Giff) começa nesta terça-feira (29)

Os cinéfilos terão uma verdadeira maratona pela frente. Começa nesta quarta-feira (29) e segue até domingo (3), o 2º Festival Internacional de Cinema de Goiânia (Giff). O evento reúne mais de 40 produções nacionais e de fora em cinco mostras competitivas (Origens e Ruptura) e não competitivas (Fronteiras Abertas, Giffinho, Outras Narrativas e Acessibilidade). A abertura será no Centro Cultural UFG, às 18 horas, com a exibição do filme "Pedágio", da diretora Carolina Markowicz, personalidade homenageada desta edição. A organização é dos cineastas goianos Cássio Domingos e Vanessa Goveia.

Para prestigiar a cerimônia de abertura é necessário retirar ingressos, de forma gratuita, na plataforma Sympla. Já de quinta-feira (30) até o encerramento, a casa do festival será na Sala 2 do Cine Ritz, no Centro. Além da exibição dos filmes, haverão encontros para intercâmbio entre produtores e cineastas.

Algumas palestras serão realizadas na Vila Cultural Cora Coralina, caso da temática Cadeia de Comercialização de Filmes, na sexta-feira (1º), às 10 horas, com Barbara Sturm, especialista em distribuição de projetos audiovisuais.

O filme de Carolina Markowicz, protagonizado por Maeve Jinking, que também estava em "Carvão", de 2022, filme de estreia da diretora, acompanha a história de uma atendente de pedágio que não aceita a orientação sexual do filho e, inconformada, passa a cometer delitos na tentativa de financiar uma suposta cura para homossexualidade. A produção estreou em setembro de 2023 no Festival Internacional de Cinema de Toronto, no Canadá, no Festival de San Sebastian, na Espanha, e recebeu quatro prêmios Redentor no Rio de Janeiro.

Rodado em Cubatão, "Pedágio" tem produção da Biônica Filmes, O Som e a Fúria e Globo Filmes, e o elenco ainda inclui Kauan Alvarenga (que trabalhou no curta "O Órfão", da diretora), Thomás Aquino (Os Outros), Aline Marta Maia (Carvão) e Isac Graça (da série portuguesa Três Mulheres). O longa estava na lista de filmes pré-selecionados para concorrer no Oscar 2024. No entanto, "Retratos Fantasmas", de Kleber Mendonça Filho, foi o escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para disputar uma vaga na categoria de melhor filme estrangeiro.

Outro destaque da programação será a exibição na sexta-feira, às 13 horas, do filme "Mais Pesado É o Céu", do diretor Petrus Cariry, que estará presente para debate. Com atuação de Matheus Nachtergaele, o filme já conquistou prêmios no Festival de Gramado e no Oldenburg Festival (Alemanha). Durante o período de inscrições, a produção do festival recebeu mais de 3 mil filmes para avaliação. Ao todo, 16 filmes goianos foram selecionados. "Granada", do cineasta Benedito Ferreira, por exemplo, participa na mostra competitiva Origens.