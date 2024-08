22ª edição do Festival Bon Odori começa nesta sexta (23) e vai até sábado (24), no Clube Kaikan

A 22ª edição do festival Bon Odori (maior evento da cultura nipônica de Goiás), tem início nesta sexta-feira (23) e no sábado (24), a partir das 19 horas, no Clube Kaikan, no Conjunto Itatiaia, em Goiânia, para celebrar a música, a dança, a culinária e as artes plásticas japonesas.

O nome da festa significa alegria e paz entre o céu e a terra, a parte religiosa (bon) e a festiva (odori).

Neste ano, além das tradicionais apresentações culturais que já são marca registrada do festival, o Bon Odori vai destacar o legado de Akira Toriyama, que morreu em 1º de março de 2024, aos 68 anos. Com o tema Anime-se!, a edição fará alusão à cultura do anime, com destaque para obras como Dragon Ball e Dragon Ball Z.

O autor japonês deixou uma marca indelével na cultura pop global e também é responsável por outros mangás icônicos, como Dr. Slump (1980), Cowa! (1998), Kajika (1999), Sand Land (2000) e Neko Majin (2000). Segundo a organização, a expectativa é receber 10 mil pessoas nos dois dias.

PROGRAMAÇÃO

Organizado pela Associação Nipo-Brasileira de Goiás, o Bon Odori contará com o show do grupo Kyoushin Daiko de Goiânia, pioneiro na capital em performances de taikô, o milenar tambor japonês de batida forte e pausada.

Outro destaque da programação é o grupo de Brasília Matsuri Dance, que animará o festival com seu estilo pop, misturando movimentos tradicionais e modernos na dança e na música japonesa.

A cantora Karen Ito fará um dueto com Edson Saito e, ao lado do apresentador Yudi Tamashiro, será uma das atrações que terão transmissão simultânea pelo YouTube da Embaixada do Japão no Brasil.

A parte gastronômica está recheada de delícias e será possível apreciar os mais conhecidos pratos do Japão, como sushi, sashimi, yakisoba, tempurá, udon, guioza, temaki e shimeji. Neste ano, o festival contará com novidades no cardápio: o Shimeji Don, uma opção vegana.

Além disso, estão programadas exposições de produtos das artes nipônicas, entre eles o shodô, a caligrafia tradicional japonesa.

Os ingressos para o evento estão sendo vendidos pelo site www.bilheteriadigital.com