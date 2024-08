23º Canto da Primavera abre inscrições de artistas goianos para gravação em estúdio

Foram abertas nesta quinta-feira (22) as inscrições para o edital de seleção de propostas para gravação profissional no Estúdio Primavera, da 23ª edição do Canto da Primavera - Mostra Nacional da Música de Pirenópolis, que acontece entre os dias 3 e 8 de setembro. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até a próxima terça-feira (27), às 23h59, pelo site oficial do festival.

No total, são 11 vagas distribuídas em duas modalidades: 09 vagas para artistas e grupos artísticos compostos por pessoas maiores de 18 anos e 02 vagas para artistas e grupos artísticos infantojuvenis, com integrantes com menos de 18 anos e autorização dos responsáveis. Em ambos os casos, os participantes precisam ser residentes em municípios do Estado de Goiás.

Os selecionados poderão gravar até duas músicas, desde que sejam autorais, contemplando captação, edição, mixagem e masterização, por equipe técnica profissional. Além da gravação de áudio, serão captadas, também por equipe técnica profissional, imagens do artista ou grupo artístico para compor o material a ser produzido.

Após a inscrição, os proponentes passarão pelas fases de habilitação e avaliação, de caráter eliminatório, que consiste na análise da documentação conforme critérios estabelecidos pela Comissão de Habilitação e Avaliação. A publicação do resultado final, após a fase de recursos, está prevista para o dia 30 de agosto. Outras informações podem ser conferidas no edital de seleção disponível no site.

23º Canto da Primavera

O Canto da Primavera é realizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com a correalização da Universidade Federal de Goiás, por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE). O evento tem como parceiros a Prefeitura de Pirenópolis, a Secretaria de Estado da Retomada, o Goiás Social e o Sesc Goiás.

A Mostra Nacional da Música será realizada entre os dias 3 e 8 de setembro, na cidade de Pirenópolis, e conta, em 2024, com um investimento de R$ 3,3 milhões e uma extensa programação totalmente gratuita. Além de 55 artistas regionais e locais, sobem ao palco atrações nacionais: Maria Gadú, na sexta-feira (6/9), viabilizada em parceria com o Sesc Goiás; além de Marcelo Falcão, no sábado (7/9), e Toni Garrido, no domingo (8/9).

O festival, que é considerado a maior vitrine da música goiana, contará, ainda, com oficinas e um estúdio de gravação profissional gratuito para que novos artistas gravem músicas autorais com captação, edição, mixagem e masterização, por meio de seleção via edital.