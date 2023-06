24ª edição do Fica discute Cerrado e Amazônia

Seis dias, quatro mostras competitivas de cinema, 38 filmes, diversdos shows musicais e uma cidade em festa. O Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) chega a sua 24ª edição com um encontro de longas, médias e curtas-metragens de todo o mundo que ampliam debates sobre meio ambiente, sociedade e relações humanas. O projeto começa nesta terça-feira (13) e segue até o domingo (18), na cidade de Goiás.

Ao longo das 24 edições do Fica, evento se consolidou como o projeto cultural mais robusto realizado pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG). Neste ano, o Fica retorna ao formato que fez com que goianos de todos os cantos do Estado conhecessem pela primeira vez a antiga capital goiana: no fim de semana, o Fica recebe shows de Maria Rita, Criolo e da Orquestra Filarmônica de Goiás junto com Roberto Menescal e Wanda Sá.

Para a abertura nesta terça-feira, no Cine Teatro São Joaquim, o Fica presta uma homenagem ao indigenista brasileiro Bruno Araújo e ao jornalista britânico Dom Phillips, ambos assassinados no dia 5 de junho de 2022, durante uma viagem pelo Vale do Javari, segunda maior terra indígena do Brasil, no extremo oeste do Amazonas. A sessão de abertura ainda conta com shows e apresentações artísticas no Coreto e na Cruz do Anhanguera.

As mostras audiovisuais começam na quarta-feira (14) e celebram a boa safra de produções que tocam em temas ampliados, como a luta indígena, a cidade e seus crescimentos desordenados, as relações humanas, o Cerrado e a Floresta Amazônica. Por meio de uma comissão aberta por meio de chamamento público, foram selecionados mais de 30 filmes brasileiros e de outros países.

“Trata-se do terceiro ano em que o festival escolhe os membros da comissão por meio de um edital público. Isso faz com que as mostras fiquem mais plurais”, explica o coordenador artístico do Fica, Pedro Novaes. Neste ano, o festival tem como tema Cerrado e Amazônia: Dois Territórios, Um Só Futuro, que discute e salienta a importância da preservação dos biomas. “Amazônia e Cerrado só existem juntos”, completa Novaes.

São três mostras competitivas que integram a competição: a Mostra Internacional Washington Novaes, a Mostra do Cinema Goiano, específica para produções do Estado, e Mostra Becos de Minha Terra, para curtas vilaboenses. Há longas, médias e curtas de países como Bélgica, Marrocos, Canadá e Estados Unidos, além de filmes brasileiros de Estados distintos, como Amazonas, Minas Gerais e São Paulo. Três produções goianas também compõem a mostra competitiva principal do festival.

O documentarista e escritor João Moreira Salles também é presença confirmada no Fica 2023. Ele vai participar da conversa Arrabalde: Brasil e Amazônia, no sábado (17), no Cine Teatro São Joaquim, quando vai falar sobre a Amazônia, a partir de uma experiência de seis meses vivendo na floresta, que resultou no livro Arrabalde – Em Busca da Amazônia, lançado em dezembro do ano passado, pela Companhia das Letras. Trata-se da primeira vez que Salles participará do Fica.

O artista plástico e professor da UFG de Goiás Carlos Sena é um dos homenageados da edição. A escultura São Pedro Atendei às Nossas Preces foi escolhida para ilustrar a identidade visual do Fica. A obra dialoga com a temática ambiental e pertence ao acervo do Centro Cultural Universidade Federal de Goiás (CCUFG).

Première

Além da exibição dos filmes selecionados para as mostras competitivas, uma das produções ganhadoras do Festival de Cannes deste ano terá sua avant première brasileira no Fica. O longa A Flor de Buriti, do português João Salaviza e da brasileira Renée Nader, que retrata a resistência do povo krahô, no norte do Tocantins, terá sessão especial, no sábado (17).

“É um orgulho e uma responsabilidade fazer um projeto como o Fica, já consolidado no calendário cultural de Goiás e que faz com que diversos goianos tenham a oportunidade de estar na antiga capital. Oxigena a economia da região e movimenta vários setores”, adianta a secretária do Estado de Cultura, Yara Nunes. De acordo com a gestora, o desafio do evento é fazer com que a cidade seja ocupada de maneira consciente e integrando os serviços locais, como hotéis, bares e restaurantes.



Cantos do Fica

A programação de shows do Fica é um outro festival à parte. Além de shows de artistas locais espalhados por diversos pontos da cidade de Goiás, como o Mercado Municipal e o Coreto, no final de semana shows nacionais tomam conta da Praça de Eventos. Na sexta-feira (16), Maria Rita solta o samba com diversos clássicos de sua trajetória, como Vou Festejar, Tá Perdoado e Cara Valente.



No sábado (17), o rapper Criolo apresenta sucessos da carreira ao lado das canções do disco Sobre Viver (2022). Um dos artistas mais expoentes da última década da música brasileira, Criolo já tem cinco álbuns de estúdio lançados, a exemplo dos elogiados Nó Na Orelha (2011), Convoque Seu Buda (2014) e Espiral de Ilusão (2017).



No domingo (18), no encerramento e premiação dos filmes ganhadores das mostras, a Orquestra Filarmônica de Goiás se junto a Roberto Menescal e Wanda Sá para um show inédito.



SERVIÇO

24º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental

Data: entre os dias 13 e 18 de junho

Local: Cidade de Goiás

Entrada gratuita

Informações: www.fica.go.gov.br