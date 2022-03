24 árvores são retiradas da Praça Cívica, em Goiânia, para instalação de plataformas de embarque

Quem passa pela Praça Cívica já consegue ver a mudança do cenário por conta das obras do Bus Rapid Transit (BRT). As 24 árvores que faziam sombra e compunham a história do local foram retiradas para a implantação das plataformas de embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo. A mudança de visual do canteiro central da Rua 82 já foi motivo de reclamações diversas, mas as podas já haviam sido autorizadas pelos órgãos competentes.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) monitora a obra que está sendo realizada por conta do tombamento da área como Patrimônio Cultural Brasileiro. O Órgão informou que recebeu da Prefeitura de Goiânia o projeto que previa a retirada das árvores para a construção do Corredor Norte Sul. Em nota, a instituto diz que após a autorização dos órgãos ambientais, o Iphan emitiu parecer favorável.

As podas começaram a ser realizadas no final de semana. A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que a retirada também teve autorização da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma). Em compensação, serão doadas pelo Consórcio BRT-Goiânia 360 mudas nativas do Cerrado, as quais serão entregues no viveiro da Amma, até o mês de abril de 2022. Ainda de acordo com a Seinfra, as novas árvores deverão ser plantadas no canteiro central e nos passeios públicos da Praça Cívica e imediações.

A Seinfra também informou que, na Praça Cívica, aproximadamente 85% das obras de pavimentação estão concluídas. Faltam as intervenções complementares, como as sarjetas e meio-fio. A previsão é de conclusão no mês de abril. Já as estações de embarque e desembarque do BRT na Praça Cívica e na Avenida Goiás devem ser concluídas em agosto de 2022.

As obras na Praça Cívica foram iniciadas em julho do ano passado. Desde então, passaram a valer novas regras de sentido de vias e outras regras de trânsito. O parecer favorável para construção das plataformas havia sido dado em novembro. Na época, o Iphan informou que depois de análise minuciosa dos documentos apresentados pela prefeitura. Na época, o instituto já havia informado que para a instalação das estações de embarque de desembarque, algumas espécies de árvores seriam retiradas.

O Iphan informou que, a fim de manter a característica da avenida, foi solicitado pelo órgão que fosse realizada a recomposição da massa vegetativa no local, garantindo a sua arborização. Desde então, não há mais nada que possa estar pendente de parecer ou aprovação do Iphan para andamento das obras. O instituto, desde então, passa a apenas a monitorar os bens tombados no trecho para que sua integridade física e sua história sejam resguardadas.

As estações de embarque e desembarque da Praça Cívica estão definidas. Duas serão instaladas ao norte da Praça, em frente ao Museu Zoroastro Artiaga e o edifício dos Correios e outras duas na porção sul, em frente ao Centro Administrativo - Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Também houve readequações e nova disposição dos canteiros centrais, entre os anéis da Praça, em função da reordenação do fluxo de tráfego de veículos e pedestres.