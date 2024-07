26ª edição do Palco Giratório começa neste final de semana em Goiás

Maior projeto de circulação de artes cênicas do país, a 26ª edição do Palco Giratório chega em Goiás nesta semana, dentro da programação da Aldeia Sesc de Artes. As atrações acontecerão no Teatro Sesc Centro, Teatro Goiânia, Teatro Madre Esperança Garrido e Centro Cultural da UFG. Os ingressos já estão disponíveis no perfil do Sesc Goiás, no Sympla.

O Palco Giratório circulará até dezembro com 404 apresentações e 264 cursos e oficinas, realizadas por 17 grupos artísticos. Espetáculos de teatro, dança e circo compõem a programação dessa edição, que alcançará 80 cidades de 25 estados e Distrito Federal. Todas as atrações são gratuitas.

Neste sábado (6), às 15h, haverá a apresentação de “A Fábrica dos Ventos”, com Trupe Lona Preta (SP), espetáculo de comédia que conta a história de um reino onde a vida gira em torno das bexigas. O trabalho, o alimento, o lazer, tudo neste lugar é feito a partir das bexigas.

No domingo (7), às 16h30, no Teatro Goiânia, o público poderá conferir “O Circo Fubanguinho”, também da Trupe Lona Preta (SP), espetáculo circense inspirado nas charangas, farsas e bufonarias. E às 18h, o Teatro Madre Esperança Garrido recebe "Adobe (GO)", solo da intérprete Luciana Caetano que tem como base as modernas técnicas da dança contemporânea e parte da leitura das matrizes históricas afro-brasileiras, com foco nas raízes ancestrais das mulheres negras.

Na terça-feira (9), o público pode conferir a apresentação de "PPROCEDIMENTO #6 (MS), com os artistas Jackeline Mourão e Reginaldo Borges, no Teatro Sesc Centro, às 19h. Na tentativa de embaçar os limites entre o real e o imaginário, o espetáculo aciona dispositivos que articulam paisagens, onde a imagem é trabalhada como uma memória de memórias, acionando códigos que distorcem a matéria visível e frágil do corpo.

“O Palco Giratório deste ano traz espetáculos de diversas temáticas, que retratam importantes questões em debate na sociedade, como a musicalidade, a intergeracionalidade, a negritude, a acessibilidade e a inclusão. O circuito também destaca o trabalho de Amir Haddad e Maurício Tizumba, artistas que contribuem para o cenário das artes cênicas brasileiras há mais de meio século”, explica a Diretora de Programas Sociais do Departamento Nacional do Sesc, Janaina Cunha.

Sobre o palco Giratório

O Palco Giratório existe desde 1998 e proporciona ações formativas, espetáculos de teatro, circo e dança para todas as idades. Reconhecido como um importante projeto de difusão e intercâmbio das artes, intensifica a formação de plateias com circulação de espetáculos dos mais variados gêneros.

O projeto já contou com a participação de 380 grupos artísticos de todas as regiões brasileiras, oferecendo aproximadamente 10 mil apresentações a um público estimado em 5 milhões de espectadores.

Os artistas são selecionados por meio de uma curadoria formada por 33 profissionais do Sesc de todo o Brasil. A partir de critérios como diversidade de linguagem, regiões do país, faixa etária e trajetória dos artistas, a curadoria mapeia questões e tendências latentes no contexto atual das artes cênicas brasileiras.

Serviço: Palco Giratório

Entrada gratuita

Programação:

“Fábrica dos Ventos”

Data: 6 de julho

Horário: 15h

Local: Teatro Sesc Centro

Participantes: Trupe Lona Preta (SP)

“O Circo Fubanguinho”

Data: 7 de julho

Horário: 16h30

Local: Teatro Goiânia

Participantes: Trupe Lona Preta (SP)

“Adobe"

Data: 7 de julho

Horário: 19h

Local: Teatro Madre Esperança Garrido

Participantes: Luciana Garrido (GO)

“PPROCEDIMENTO #6”

Data: 9 de julho

Horário: 19h

Local: Teatro Sesc Centro

Participantes: Jackeline Mourão e Reginaldo Borges (MS)