3ª edição do Mutirão Governo de Goiás estará de volta nos próximos dias em Goiânia

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria do Estado da Saúde (SES-GO), estará oferecendo ações de saúde durante a 3ª edição do Mutirão Governo de Goiás nos dias 11, 12 e 13 de março. O serviço será no estacionamento do Shopping Portal Sol, em Goiânia, com atendimentos na sexta-feira (11), das 12 às 17hrs, no sábado (12), das 7 às 16hrs e no domingo (13) das 7 às 12hrs.

Para realizar os procedimentos serão distribuídas 2 mil senhas ao longo dos três dias. Os exames oferecidos serão de autorrefração e de tonometria. Caso os resultados indiquem a necessidade de algum procedimento, o paciente já será regulado para atendimento. Também haverá ultrassonografia, ecocardiografia e eletrocardiografia para aqueles que aguardam os testes. As pessoas já sairão com os laudos em mãos.

Consultas e exames oftalmológicos estão entre os principais serviços estaduais na área da saúde. Haverá oito consultórios, sendo seis na estrutura física e dois no ônibus da Fundação Banco de Olhos de Goiás (Fubog), instituição parceira da SES-GO.

Uma equipe levará orientações sobre dengue, buscando conscientizar para o combate ao mosquito transmissor da doença.

Em parceria com a Prefeitura de Goiânia, durante o evento também serão oferecidos testagens para Covid-19, com resultado liberado em cerca de 20 minutos e vacinação contra o coronavírus. Estarão disponíveis primeira e segunda doses para crianças maiores de 5 anos de idade, adolescentes, adultos e idosos.

O alerta do Estado é para que as pessoas aproveitem a iniciativa para atualizar o cartão de vacina contra a doença, incluindo o reforço para quem já completou o intervalo preconizado.

Para quem quiser fazer uma boa ação e doar sangue ou fazer cadastro para ser doador de medula óssea, a unidade móvel (ônibus) do Hemocentro de Goiás também estará disponível no local.

Texto: Laura Oliveira é estagiária de jornalismo do convênio GJC/ PUC-GO