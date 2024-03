4ª edição do Ação Mulher acontece nesta quarta-feira (20), em Goiânia

A 4ª edição do programa Ação Mulher acontece nesta quarta-feira (20), das 8h30 às 15h30, no Clube do Povo Alto do Vale, na Região Noroeste de Goiânia. Serão oferecidos serviços gratuitos de saúde e social, além de orientação jurídica e psicológica. O evento é uma realização da Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (Smpm).



Dentre as ações disponíveis, estão cadastros para cursos, orientação jurídica e psicológica, vacinação, prevenção de saúde bucal e sexual, aferição de pressão arterial, além de atendimentos de beleza e atividades esportivas para as crianças.



Pensando na valorização da mulher, o programa contará com terapias complementares, como auriculoterapia, massagens e ventosas. ‘’É uma satisfação levar os serviços da Secretaria da Mulher para a comunidade’’ afirmou a titular da pasta, Katia Hyodo. Ainda segundo a secretária, levar a Smpm para os bairros tem o intuito de mostrar todo trabalho que é realizado em favor das mulheres pela atual gestão.



As mulheres também vão receber orientações sobre o Cadastro Único (CadÚnico) para benefícios sociais. A Secretaria Municipal de Educação SME) estará presente fazendo matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).



Para as crianças, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) estará presente com a equipe Anjos da Guarda, realizando pinturas de rosto e atividades lúdicas. O evento é realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul) e com a Secretaria Municipal de Esportes (Smesp).

Serviço

4ª edição da Ação Mulher

Data: Quarta-feira (20/3)

Horário: 8h30 às 15h30

Local: Clube do Povo Alto do Vale - Rua Vf15 esquina com Rua Samir Hellow, Setor Alto do Vale