5 ideias de tecnologia que podem revolucionar sua casa

Entretanto, a tecnologia não se resume apenas aos streamings, e alcança também a casa. Na 10ª Morar Mais Goiânia, exposição de decoração, arquitetura, design e paisagismo, os 39 ambientes contam com avançados sistemas que chamam a atenção dos visitantes. A casa, na Rua 124, no setor Sul, está aberta para visitação até o próximo domingo (9).

Os dados mostram que 82% dos brasileiros possuem serviço de streaming de vídeo, como Netflix, 75% ouviram música através de streaming de áudio, como Spotify, 84% gerenciam a vida financeira por meio de aplicativo de celular ou site de banco, além de 58% dos brasileiros usaram as plataformas de vídeo, como YouTube, para se socializarem. Por outro lado, as percentagens globais foram 63%, 62%, 77% e 53%, respectivamente.

O Brasil adere mais às tecnologias do que outros países, aponta pesquisa Future Consumer Index (FCI), da consultoria EY, divulgada no final de 2023. O levantamento ouviu mais de 21 mil pessoas em 247 países, entre eles o Brasil, Estados Unidos, Chile, China, Japão, Suécia, Holanda e Itália.

Geysa Machado/GM Fottus Vaso sanitário no Banheiro Master Além da comodidade de ter dois chuveiros, o banheiro master da 10ª Morar Mais Goiânia traz modernidade, inovação e sofisticação. Um deles é o vaso sanitário tecnológico, que tem abertura e fechamento automático da tampa e do assento. O aparelho conta, ainda, com aquecimento do assento, duchinha automática para higienização pessoal e do próprio vaso, ar de secagem, e até luz UV para desinfecção após uso. Em caso de queda de energia, o vaso tem uma bateria que suporta até 150 descargas.

Geysa Machado/GM Fottus Automação no espelho do Closet da Suíte Master O espelho no closet da suíte master da 10ª Morar Mais Goiânia não reflete somente quem fica à sua frente. O objeto tem uma tela no meio, com o sistema Android, que pode virar um assistente virtual como a Alexa, que é desenvolvido pela Amazon. O intuito é trazer automação e facilidade para o morador. Além de pentear o cabelo, fazer maquiagem ou mesmo olhar a roupa, o usuário pode colocar alguma música no espelho, pode mudar a temperatura do ar-condicionado, acionar iluminações personalizadas no próprio espelho ou mesmo do closet, do quarto ou do banheiro.

Geysa Machado/GM Fottus Carregador rápido na Garagem de carros elétricos A 10ª Morar Mais Goiânia também chama a atenção para a sustentabilidade e preservação do Meio Ambiente. Com isso, apenas carros elétricos estão expostos na mostra que antecipa tendências. Para incentivar os visitantes a aderirem à tecnologia, o Lounge Dualidade escolheu um equipamento da marca Smarttek para carregar a bateria de carros elétricos. Ele tem a potência de 22kw, que faz com que carregue três vezes mais rápido do que carregadores que normalmente vêm nos próprios veículos.

Geysa Machado/GM Fottus Iluminação imersiva no ambiente Gamer A iluminação imersiva criada no ambiente Gamer, sala especial projetada para os amantes dos jogos on-line, permite ao jogador a sensação de que está dentro do próprio jogo. Responsável pelo ambiente, a arquiteta Crys Toledo, da empresa especializada em projetos gamers, a Pixel Zero, criou espumas no teto para imitar nuvens, que cobrem a iluminação de RGB, e cria “raios”. Ao mesmo tempo, três perfis de LED foram colocados nas paredes e debaixo dos mobiliários e ficam mudando de cor à medida que o usuário faz jogadas.