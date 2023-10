7ª edição do Morce-GO Vermelho Goiás Film Festival começa nesta quinta-feira (26)

A 7ª edição do Morce-GO Vermelho Goiás Film Festival, tem início nesta quinta-feira (26) e segue até domingo (29). A programação será das 14 às 22 horas, no Multicine Cidade Jardim.

Serão exibidos 41 filmes, entre nacionais, internacionais e goianos, em seis mostras competitivas. Além disso, o evento conta com concurso de cosplays, oficina de maquiagem de terror, lançamento de livro, palestras e bate-papos.

A entrada é gratuita, mas é preciso adquirir os ingressos na plataforma Sympla.

“A mostra é uma oportunidade para festejar o Halloween no Cerrado com várias atividades para todos os públicos e exibição de obras de terror e horror de muito boa qualidade do que é produzido no Brasil e fora”, destaca o diretor Cristiano Sousa.

Os filmes exibidos vão concorrer à estatueta Morce-GO, nas categorias de filme, direção, atuação e roteiro.

O Morce-GO 2023 também será a primeira edição realizada de forma presencial depois de um período de três anos organizado em formato on-line por conta da pandemia.

A abertura oficial será às 21 horas, com a exibição do longa-metragem "A Noite das Vampiras (2023)", do diretor Rubens Mello e que conta na trama com a participação de Liz Marins, filha do mestre do terror nacional, José Mojica Marins, mais conhecido como Zé do Caixão.