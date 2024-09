8ª edição do projeto Dignidade na Rua ocorre nesta terça-feira (10), no Cepal do Setor Sul

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), promove a oitava edição do projeto Dignidade na Rua, nesta terça-feira (10), das 11h às 17h30, no Cepal do Setor Sul, em Goiânia. A expectativa é atender mais de 200 pessoas em situação de vulnerabilidade social, que terão acesso a mais de 30 serviços, entre outros benefícios.

A ação faz parte do Goiás Social e tem a parceria de várias outras secretarias e órgãos de governo, como a Secretaria da Educação (Seduc-GO), Secretaria da Retomada e OVG, além do Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás, ONGs, entre outros.

Entre os serviços ofertados, estão emissão de documentos; encaminhamento para vagas de emprego; testes e exames de saúde; retificação de prenome e gênero; e reconhecimento de paternidade, por meio programa Pai Presente, do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO).

Quem for ao local ainda vai receber almoço, lanche e jantar; banho; roupas; medicamentos e vacinas. Como parte da acolhida, haverá uma programação cultural e apresentações artísticas.

Serviço: 8ª edição do “Dignidade na Rua”

Quando: Terça-feira (10), das 11h às 17h30

Onde: Cepal do Setor Sul (Rua 115, Setor Sul) – Goiânia-GO