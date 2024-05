9 ideias de decoração que cabem no seu bolso

O design sustentável não apenas reduz o impacto ambiental, mas pode ser visto como uma solução de economia para quem está decorando sua casa. No cenário atual, em que o aumento do custo de vida é uma preocupação das famílias, ideias criativas que proporcionem estes benefícios são bem-vindas.

A Morar Mais Goiânia traz nesta 10ª edição o compromisso de oferecer aconchego, conforto e estilo a preços acessíveis. Com o lema “Chique que cabe no bolso”, o evento apresenta projetos que incluíram materiais simples e reaproveitados nos ambientes, sem prejuízo para a sofisticação e o bom gosto.

Idealizado no Rio de Janeiro em 2004, a Morar Mais é um evento de vanguarda, que se expandiu rapidamente para 17 capitais, entre elas a goiana. Foi o primeiro evento a trazer a sustentabilidade como valor, assim como o conceito high/low na decoração - que na moda significa mesclar o simples e o sofisticado no mesmo look sem que isto prejudique a elegância.

O evento trouxe também como pilares a brasilidade, a inovação, a inclusão social, a customização no composição de ambientes, e valorizou o profissional no processo como chave para se promover o custo-benefício viável. Traduzindo estes atributos na prática, separamos nove ideias selecionadas nos ambientes da 10ª Morar Mais Goiânia para te inspirar na decoração da sua casa.

1 - Origamis

A decoração minimalista e funcional, assinada por Caio Paraguassu, proporciona um ambiente sereno ao quarto do menino. Com uma seleção racional de móveis e acessórios, o espaço tem uma paleta de cores suave em tom azul. O destaque do ambiente são os origamis em formato de pássaros, os tsurus, aves sagrada na cultura oriental. A solução simples de dobraduras, que pode ser feita em casa, deu charme todo especial ao quarto, que também tem uma pintura do pássaro na parede, uma outra solução de custo acessível.

2 - Tecidos no teto

Os arquitetos Gabriel Lacerda e Izadora Alves apresentam uma proposta para a Galeria de Arte, na qual a economia se funde à criatividade harmoniosamente. Ao invés de gesso no teto, eles optaram por uma forração em tecido, que trazem leveza, frescor e aconchego ao ambiente.

3 - Telhas de fibrocimento no lugar do gesso

A arquiteta Iasmin Jaime trouxe um charme especial ao teto do Coworking Biotech Hub Verde - NEXO Arq, onde usou telhas de fibrocimento pintadas e suspensas. A solução trouxe ousadia e economia para o ambiente: o custo, segundo ela, é de 50% em comparação ao tradicional gesso.



4 - Luminária feita com tubulação de PVC

Ainda no Coworking Biotech Hub Verde - NEXO Arq, a arquiteta Iasmin Jaime trouxe uma nova função para as conexões em PVC, que normalmente ficam enterradas nos projetos de saneamento. No ambiente, elas se tornaram uma vedete ao ser transformada em peça de design. Recebeu pintura e iluminação, tornando-se um despojado pendente.

5 - Jardim vertical para multiplicar espaço

Aquele corredor apertado da residência, que muitas vezes serve só como passagem ou é usado como “cantinho da bagunça”, pode se tornar uma charmosa varandinha. Uma solução para ganhar espaço é usar o jardim vertical, como fez Iasmin Jaime na varanda do coworking. Cadeiras coloridas e um vaso com fonte criam o cenário perfeito para momentos de relaxamento dentro de casa ou apartamento.

6 - Handmade em alta: criatividade com economia

Na Brinquedoteca Verdoca, as arquitetas Mayara Malagoni, Elisa Justino e Jordana Libanio, fizeram questão de estimular a brincadeira sem envolver a tecnologia em um ambiente que reproduz a natureza. Um dos destaques é a casa na árvore e, para executá-la, elas mesmo fizeram a copa com bolas de plásticos revestidas de tecido.

7 - Textura na paredes com restos de material

O hall superior da casa que abriga a 10ª Morar Mais Goiânia, a designer de interiores Marília Lilia fez uma textura interessante com restos de argamassa de assentamento de piso, de cimento e de gesso. Também técnica de edificações, a profissional usou seu conhecimento prático para criar um acabamento de textura única com sustentabilidade e baixo custo.

8 - Bancada e metais de serralheria

A designer de interiores Marilia Lilia projetou um banheiro colorido para o público PCD, saindo do convencional branco. E, mais uma vez, agregou a criatividade para fazer a bancada e os metais de apoio para toalhas com a serralheria. Sem prejuízo para a beleza do ambiente, o uso da serralheria eliminou o custo destes acabamentos que, normalmente, pesam no orçamento das famílias na hora de construir.

9 - Balanço de cordas com R$ 70

As cadeiras-balanço são uma grande vedete da decoração e o objeto-desejo tem os mais diversos valores no mercado. Mas o arquiteto Artur Prato trouxe uma charmosa peça assim ao custo de R$ 70 para a Suíte Master, aproveitando-se de sobras da marcenaria. As cordas de fixadores foram adquiridas em casas de agropecuária. A peça decorativa trouxe um toque de charme e beleza para o ambiente inspirado no Parque Nacional das Emas.



Serviço: O que é: 10ª edição do Morar Mais Goiânia

Quando: Até 8 de junho

Local: Rua 124, no setor Sul, ao lado da Clínica do Esporte

Horário: Terça a sexta-feira, das 16h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 12h às 22h

Ingresso: R$ 60 (inteira). Venda pelo site do evento ou na bilheteria no local