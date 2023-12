Ação do HDT disponibiliza 500 testes rápidos de HIV

Uma ação do Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) vai disponibilizar à população 500 testes rápidos para diagnóstico da HIV nesta quarta-feira (13), na tenda ao lado do ambulatório da unidade, no Jardim Bela Vista, em Goiânia, das 8h às 17h. A iniciativa faz parte da campanha Dezembro Vermelho, mês internacional de combate à AIDS.

Segundo a unidade, os testes rápidos serão realizados por uma equipe de saúde que é referência no estado no tratamento da doença. Para a realização do teste, a coleta do sangue é feita com um furo na ponta do dedo e o resultado fica pronto entre 15 a 30 minutos.

As pessoas com resultado positivo serão orientadas por uma equipe composta por médicos, psicólogos e enfermeiros sobre o tratamento, seguindo todos os protocolos de sigilo.

Além disso, a ação também vai distribuir preservativos femininos e masculinos e material educativo, bem como a realização de minipalestras sobre PEP (Profilaxia Pós-Exposição) e PrEP (Profilaxia Pré-Exposição).

Dezembro Vermelho

O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) informou que esta é uma ação da programação do mês dedicado a promover a prevenção, a educação e a solidariedade em relação às pessoas que vivem com HIV/AIDS.

O movimento promove a conscientização de que é importante se informar sobre a doença, diagnosticar com precocidade, combater o estigma e apoiar as pessoas que vivem com a infecção.

O HDT lembra que preservativos femininos e masculinos são disponibilizados gratuitamente para a população durante todo o ano nas unidades básicas de saúde. Além disso, é possível realizar a testagem rápida contra o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis em unidades básicas de saúde.