Ação social beneficiará famílias carentes em Goiânia

Neste sábado, dia 18 de novembro, das 8h às 17h, a Igreja Family Church realizará uma ação social em Goiânia, que irá beneficiar aproximadamente 700 famílias com diversos atendimentos gratuitos.

O evento vai acontecer no Bairro Santo Antônio (antiga Master Hall). A ação social integra o Projeto Alcance voltado para atender famílias em situação de vulnerabilidade social.



A programação diversificada incluirá uma ampla variedade de atendimentos gratuitos como: serviços médicos, odontológicos, jurídicos, espaço infantil, fisioterapia, massoterapia, psicologia, vacinas, além de realizar oficinas de formação para geração de renda como: confeitaria e artesanato.



A iniciativa vai além dos atendimentos. A comunidade também receberá doações de roupas, calçados, kits gestantes e cestas básicas, proporcionando um alívio significativo para muitas famílias.



A programação inclui ainda palestras abordando temas relevantes, para crianças e gestantes e muitas brincadeiras e oficinas infantis para alegrar o dia da criançada.



A ação contará com quase 400 voluntários à disposição da população e importantes parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde, Saneago, Equatorial, dentre outros.



Serviço: Ação Social da Igreja Family Church

Data: 18 de novembro (sábado)

Horário: das 8h às 17h

Local: Rua 23, quadra 54, número 44, Bairro Santo Antônio (antiga Master Hall)