A Sem Nome Cia Teatro realiza 3ª Mostra Cultural nesta semana

Nesta sexta-feira, dia 26 de julho, a Sem Nome Cia Teatro dará início a várias atividades culturais gratuitas em seu espaço cultural no Parque Amazônia e em praças, parques e escolas da região. A ampla programação contempla o público de todas as idades e gêneros.

Serão 22 apresentações cênicas, com 8 espetáculos do seu repertório; 2 espetáculos convidados; 3 oficinas de teatro; e 2 workshops sobre coloração pessoal. As primeiras atividades serão neste fim de semana com três encenações.

Na sexta-feira (26), às 20 horas o público poderá conferir a intervenção “Noival Norvalgina” em que o ator Norval Berbari se veste de noiva para declamar poesias e contar histórias ao receber o público. Em seguida, entra em cena a personagem “Geni”, defendida pelo ator Cássio Neves, que dá vida a uma mulher em transição de gênero e narra todo o preconceito que sofre, as muitas carreiras experimentadas com histórias e situações cômicas, comoventes e até dramáticas vivenciadas. Estas duas encenações são livres, mas com indicação para pessoas maiores de 14 anos.

Já no sábado (27), às 17 horas, os atores Cássio Neves, Norval Berbari e Cristyanne Cabral, que atuam juntos em diversos espetáculos da companhia há 12 anos, apresentam o espetáculo infanto-juvenil “Quero Ser Palhaço”. Indicado para todas as idades e conta a história de Sarampo e Catapora quem sonham ser artistas de circo, porém não possuem nenhuma habilidade.

Na trama, os dois ilustres personagens do mundo infantil recebem uma mensagem e descobrem que precisam ajudar um amigo a resolver um problema que ainda desconhecem. Partem numa viagem cheia de mistérios, situações de perigo e medo, com muitas trapalhadas divertidas inesquecíveis.

A peça é de teatro, mas dialoga com outras linguagens e técnicas circenses, de palhaçaria, de canto, de dança e mágica, que encanta a todos. São abordados temas como brincadeiras antigas, lendas, o excesso de uso das telas pelas crianças. E a diversão é garantida com a participação do público em várias cenas.



Outras encenações

A III Mostra Cultural é uma realização da Sem Nome Cia Teatro e terá nos próximos meses, além de Noival, Geni e Quero ser Palhaço, que abrem a programação neste fim de semana, outras encenações do seu repertório: A Plástica Desnecessária, Beleza Rara, Aborto, Devaneios, e ainda, dois espetáculos convidados dos grupos parceiros Asas de Picadeiro e Teatro do Maleiro.

Além da gratuidade em todas as atividades da programação, a organização utilizará recursos como Libras, Audiodescrição, Autodescrição, Orientação e apoio às pessoas com mobilidade reduzidas em algumas sessões e atividades da programação.



Para o diretor artístico e presidente da Sem Nome Cia Teatro, Norval Berbari, a realização de mais uma edição da Mostra Cultural, que irá contemplar muitas pessoas do Parque Amazônia e região, além de ofertar emprego e renda para muitos artistas da realizadora e convidados, irá compartilhar o conhecimento e troca entre os atores dos espetáculos e o público nessa riqueza cultural compartilhada.



Este projeto é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal operacionalizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura.



SERVIÇO: 3ª Mostra Cultural da Sem Nome Cia Teatro

O quê: 22 apresentações artísticas, oficinas, workshops

Quando: julho a outubro de 2024

Onde: Espaço cultural da Sem Nome (Av. José Leandro Cruz, n 744, Qd. 139, Lt. 17, sala 2, Parque Amazônia, Goiânia) e imediações

Valor: Gratuito