Abadia de Goiás vai ganhar um pelotão da Polícia Militar

A Prefeitura de Abadia de Goiás lança na segunda-feira (6), às 10h30, a pedra fundamental do novo Pelotão da Polícia Militar da cidade. A obra é uma parceria público-privada entre a empresa Localiza Urbanismo, o Executivo municipal e a Câmara Municipal.



O novo pelotão será o primeiro de Abadia de Goiás. Atualmente, a cidade é atendida pelo 1⁰ CIPM - Pedra Grande (Guapó) / 16º CRPM. Desta forma, a equipe de policiais militares que fazem o policiamento na cidade precisa se deslocar de Aragoiânia para atender qualquer ocorrência.



A construção do pelotão, considerada um marco para a segurança no município, será possível graças ao esforço conjunto das instituições envolvidas. O terreno da unidade foi doado pela prefeitura no Bairro Reserva do Bosque, enquanto as obras serão executadas pela Polícia Militar do Estado com a colaboração da empresa Localiza Urbanismo, que realizou a doação de R$ 100 mil em materiais de construção, projetos e mão-de-obra.



Com a implantação da estrutura, a sede do pelotão da PM em Abadia de Goiás funcionará como uma base de apoio estratégica para o trabalho policial na região. “A presença da PM mais próxima da população trará benefícios significativos para os moradores e comerciantes, fortalecendo em muito a sensação de segurança e a tranquilidade que já temos na cidade”, destacou o empresário Danilo Tavares, dono da Localiza Urbanismo.



Serviço: Lançamento da Pedra Fundamental do Primeiro Pelotão da Polícia Militar em Abadia de Goiás

Onde: Avenida Comercial c/ Rua JB-03. Q. 06, APM 02

Data: 6 de maio, segunda-feira

Horário: 10h30