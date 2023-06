Abertas as inscrições para concurso com quase 200 vagas na educação de Pirenópolis

Estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de Pirenópolis, que oferece 188 vagas nos níveis fundamental, médio e superior, em cargos ligados à Secretaria Municipal de Educação. As vagas são para técnico em alimentação educacional e administração escolar, educação infantil e professor, e os salários variam de R$ 1,4 mil a R$ 3,1 mil, conforme a escolaridade.

As inscrições deverão ser realizadas, exclusivamente, via internet, pelo site do IBGP Concursos, até às 15h59 do dia 25 de julho de 2023.

A taxa de inscrição é de R$ 60 para cargos em nível fundamental, R$ 80 para cargos em nível médio e R$ 100 para nível superior.

As provas serão realizadas na cidade de Pirenópolis, em três etapas. A primeira delas é a prova objetiva, para candidatos de todos os níveis de escolaridade.Já as duas últimas fases, que são uma prova discursiva e de títulos, serão apenas para os cargos que exigem ensino superior.