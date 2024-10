Abertas inscrições para mais de 9 mil vagas em colégios militares; veja como participar

Estão abertas as inscrições para o sorteio de vagas dos Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás (CEPMGS). O sorteio selecionará 9.628 alunos para novas vagas em 86 colégios militares do estado. Além das vagas, cinco inscrições serão destinadas para formação do cadastro reserva em cada ano e série. Os alunos começarão a estudar em 2025.

As inscrições para o sorteio estão abertas desde o dia 7 de outubro e permanecerão até às 18h do 31 deste mês. Para se inscrever é necessário acessar o site do Comando de Ensino da Polícia Militar de Goiás, clicar em “realizar inscrição” e logo após informar o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do aluno e responsável.

No momento da inscrição para ensino fundamental ou médio, o colégio informa que é permitido selecionar apenas uma escola das 82 disponíveis em várias cidades de Goiás. Depois é necessário escolher a série que o aluno irá cursar em 2025 e o e-mail correto. Além disso, cada candidato pode se inscrever apenas uma vez.

O sorteio será do dia 4 a 6 de novembro pelo Facebook do Comando de Ensino. Os candidatos sorteados poderão realizar matrícula do dia 20 de novembro a 11 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no colégio escolhido ou em horários determinados pela Secretaria Estadual de Educação (SEDUC/GO).

Conforme o edital, as inscrições serão realizadas com a cópia da certidão de nascimento, carteira de identidade e CPF do aluno, declaração de transferência ou histórico escolar original, 2 fotos 3/4 recentes, cópia da documentação de identificação do responsável pelo aluno e comprovante de endereço com o CEP.

Segundo a divulgação, alunos menores de 14 anos não podem ser inscritos no turno noturno.

Ainda conforme o edital, haverá cinco inscrições sorteadas para formação do cadastro reserva. Essas inscrições serão distribuídas por cada ano, série e vagas disponibilizadas.