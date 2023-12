Acidente com ônibus que saiu de São Paulo para Goiânia mata duas pessoas na BR-050

Duas pessoas morreram e 15 pessoas ficaram feridas em um acidente na madrugada desta quinta-feira (14), entre um ônibus e um caminhão, na BR-050, entre Uberaba e Uberlândia, em Minas Gerais. O ônibus fazia o trajeto de São Paulo para Goiânia.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), motorista do ônibus e o motorista auxiliar morreram ainda no local. Duas pessoas que ficaram feridas estão em estado grave. O condutor do caminhão não teve nenhum ferimento.

O Daqui não conseguiu identificar as vítimas até a última atualização desta reportagem.

A batida aconteceu às 2h30 no km 106 da rodovia. Pelas imagens, é possível ver que a cabine do motorista ficou totalmente destruída. Segundo a PRF, no ônibus havia 43 passageiros e colidiu na traseira do caminhão que transportava laranjas.

A reportagem entrou em contato com a empresa responsável pelo ônibus, Viação Catedral, e com a concessionária da rodovia Eco-050, mas não houve retorno até o fechamento da matéria.