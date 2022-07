Acidente em restaurante: pacientes em estado grave passam por cirurgia em Goiânia

Seis das dez vítimas que foram atingidas por um carro no restaurante Empório Saccaria foram encaminhados para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), nesta terça-feira (19). No local, dois pacientes em estado grave precisaram passar por cirurgias. Um deles apresentou fratura no crânio/face e em uma vértebra e o outro com politrauma precisou fazer cirurgia geral e vascular.

Os outros pacientes atendidos pelo Hugo realizaram exames médicos e estão em estado estável. As queixas dos atendidos foram por dores no tórax, abdome e costas. As informações são da direção do hospital.

As outras vítimas foram encaminhadas para os hospitais Santa Helena, Clínica do Esporte e Hospital dos Acidentados. A reportagem não teve acesso ao estado de saúde atualizado das vítimas até o momento.

Câmeras de segurança registraram momento do acidente

Por volta das 12h as câmeras de segurança do Empório Saccaria, no Jardim Goiás, em Goiânia, registraram o momento em que o veículo aparece em alta velocidade e invade o local. Antes de atingir o restaurante, o veículo esbarrou em outros dois carros. As câmeras flagraram quando o retrovisor de um Honda Civic é arrancado.

Motorista alega pane no carro

A condutora do veículo EcoSport prata, reponsável pelo acidente, realizou teste do bafômetro e o resultado deu negativo. Aos policiais, a mulher de 63 anos, disse que achava que seu carro teve uma pane e, por isso, perdeu o controle. Ela estava indo para a casa do filho, que mora nas redondezas do restaurante.