Acidente entre ônibus e carro deixa três mortos e mais de 40 feridos na BR-153

Colaborou: Larissa Feitosa

Um acidente entre um ônibus e um carro deixou três mortos e mais de 40 feridos na BR-153, aproximadamente 26 quilômetros de Itumbiara, na região sul de Goiás. Segundo o sargento André Luiz, um dos pneus do veículo de grande porte estourou, fazendo com que ele invadisse a pista contrária e batesse de frente com o carro de passeio.

O acidente aconteceu nesta quinta-feira (4) no município de Centralina, em Minas Gerais e os agentes do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) foram acionados para prestar apoio à ocorrência. As três mortes confirmadas até o momento pelos militares são de dois adultos e uma criança, que ocupavam o carro de passeio.

Entre os ocupantes do ônibus, houveram pessoas com ferimentos leves, que foram atendidas pelos bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhadas para hospitais próximos da região do acidente.

“O ônibus tinha como destino Trindade e ele tinha saído de Minas, como o pneu estourou na hora ele invadiu a pista contrária e bateu de frente com o carro de passeio. Recebemos essa ocorrência por volta das 12h”, explicou o sargento André Luiz.

Segundo a corporação, a única sobrevivente que estava no carro foi uma mulher, resgatada e encaminhada em estado grave para o Hospital Estadual de Itumbiara. Porém, como os nomes e idades dos feridos no acidente não foram divulgados, não há confirmação se as vítimas eram da mesma família. Por isso, a reportagem não conseguiu confirmar o estado de saúde dela até a última atualização desta reportagem.

A reportagem também não conseguiu localizar o nome da empresa responsável pelo ônibus para o pedido de uma nota referente ao acidente. O espaço segue aberto.