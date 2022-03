Acidente na BR-153, em Itumbiara, mata quatro pessoas da mesma família

Duas crianças e dois adultos de uma mesma família morreram em um acidente, neste domingo (27), em um trecho da BR-153, em Itumbiara, no Sul de Goiás. O motorista do veículo e pai das crianças foi socorrido em estado grave e encaminhado para um hospital da região.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a família saiu de Goiânia com destino a região Sul do Brasil. No entanto, no trecho da rodovia o motorista perdeu o controle da direção, o veículo bateu no meio fio, saiu da pista e bateu contra uma árvore.

Com o impacto, as crianças de 2 e 8 anos, a mãe delas, de 28, e um primo, de 32, não resistiram aos ferimentos.